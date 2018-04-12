Fenerbahçe'nin gözdesi Bamba için transfer açıklaması!

Fenerbahçe'nin transfer listesindeki Jonathan Bamba için Saint-Etienne cephesinden açıklama geldi.

Fransız ekibinin Sportif Direktörü Frederic Paquet, 22 yaşındaki sağ kanat oyuncusunun sezon sonu bitecek sözleşmesini yenilemek istediklerini ve, "Jonathan Bamba'yı takımda tutmak istiyoruz. Onun gelişimi için St. Etienne mükemmel bir kulüp. Her şey olabilir ama onu elimizden kaçırmamaya çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

AYKUT KOCAMAN İSTEDİ

Fenerbahçe'de Aykut Kocaman'ın, ilk kez televizyondan izlediği Jonathan Bamba'ya hayran kaldığı, ardından yardımcılarını Fransa'ya gönderip genç futbolcu hakkında rapor tutturduğu, olumlu görüşlerin ardından da yönetimden transferini istediği yazılmıştı.

HABER: Serkan AKKOYUN / Sabah.com.tr Spor Dış Haberler