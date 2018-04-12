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'nin gözdesi Bamba için açıklaması!

Adı ile haberlerine karışan 'in kanat oyuncusu için Fransız kulübünden açıklama geldi.

Giriş Tarihi: 12.4.2018 11:37 Güncelleme Tarihi: 12.4.2018 11:44
Fenerbahçe'nin gözdesi Bamba için transfer açıklaması!

'nin listesindeki için cephesinden açıklama geldi.

Fransız ekibinin Sportif Direktörü Frederic Paquet, 22 yaşındaki sağ kanat oyuncusunun sezon sonu bitecek sözleşmesini yenilemek istediklerini ve, "Jonathan Bamba'yı takımda tutmak istiyoruz. Onun gelişimi için St. Etienne mükemmel bir kulüp. Her şey olabilir ama onu elimizden kaçırmamaya çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

Sezon sonunda yaprak dökümü var

AYKUT KOCAMAN İSTEDİ

Fenerbahçe'de 'ın, ilk kez televizyondan izlediği Jonathan Bamba'ya hayran kaldığı, ardından yardımcılarını Fransa'ya gönderip genç futbolcu hakkında rapor tutturduğu, olumlu görüşlerin ardından da yönetimden transferini istediği yazılmıştı.

HABER: Serkan AKKOYUN / Sabah.com.tr Spor Dış Haberler

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Fenerbahçe'nin gözdesi Bamba için transfer açıklaması!
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