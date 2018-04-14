Beşiktaş'ta görev tamam. Şimdi rakipler düşünsün!

Beşiktaş için Akhisar deplasmanları Biliç döneminde kaybedilen şampiyonluktan bu yana genelde zor oldu... Ancak, dün siyahbeyazlı ekip, 3-0 kazanarak zirve yarışında yoluna kayıpsız devam etti. Babel ilk ve ikinci yarının başında attığı gollerle zoru kolaya çevirdi. Şenol Güneş'in orta sahada Medel- Atiba ikilisini tercih etmesi fotoğrafı görmemiz açışından önemli. Şenol hocanın planı "Atiba ve Medel'le defansı güçlü tutayım. Nasıl olsa Quaresma-Babel-Talisca ile gol bulurum, olmadı 2. yarı hamle yaparım" şeklindeydi. Planı tuttu. Babel'in çalışılmış golleri erken gelince, herkesin eli rahatladı. Çalışılmış diyorum çünkü 2 gün taktik idmanlarda Babel'in gol vuruşlarına uzun süre ayrıldı. Ancak Beşiktaş'ın bütün kontrolü eline almasına ve Akhisar karşısında rahat kazanmasına rağmen, Atiba- Medel ikilisinin ideal olduğunu düşünmüyorum. Bu ikiliden birinin yanında topu ileri taşıyacak Tolgay ya da Oğuzhan'dan en az biri mutlaka olmalı. Negredo'nun golle buluşması moral açısından önemliydi.

BABEL'DEN REKOR

Ryan Babel, dün akşam iki kez ağları sarstı ve bu sezon 39 maçta 14 gol atarak kariyer rekorunu kırdı. Hollandalı yıldız, bundan önceki en iyi dönemini geçtiğimiz sezon yaşamış, 37 maçta 13 kez fileleri havalandırmıştı. Babel, Süper Lig'de ise 6'sı deplasman olmak üzere 8 maçta 12 kez golle buluştu.

?NEGREDO'NUN 70 GÜNLÜK HASRETİ SONA ERDİ

Beşiktaş'taki performansı eleştirilen Alvaro Negredo, ligdeki 6. golünü kaydederken, 70 günlük suskunluğuna da son vermiş oldu. İspanyol forvet, bundan önceki son golünü 2 Şubat tarihinde Bursaspor ile deplasmanda oynanan ve 2-2 berabere biten karşılaşmada atmıştı.

2. YARIDA BİR NUMARA

Süper Lig'in ilk yarısında oynadığı 17 maçta 30 puan toplayan ve puan cetvelinde dördüncü olan Beşiktaş, ikinci yarıdaki performansıyla tüm rakiplerini geride bıraktı. Siyah-beyazlı ekip, bu bölümde çıktığı 12 karşılaşmada 9 galibiyet alırken, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 29 puana ulaştı. Birer maç eksiği olan rakiplerinden Medipol Başakşehir, 23 puanla ikinci, Galatasaray 22 puanla üçüncü, Fenerbahçe de 21 puanla dördüncü sırada yer aldı.