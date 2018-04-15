Antalyaspor taraftarlarından Eto’o’ya paralı protesto

Antalyaspor taraftarları devre arasında takımdan ayrılarak Atiker Konyaspor'a transfer olan Samuel Eto'o'yu protesto etti.

Taraftarlar para için Atiker Konyaspor'a transfer olduğunu iddia ettikleri dünyaca ünlü golcü oyuncuya sahte para attılar. Isınmaya çıkan ve takımla birlikte ısınan Eto'o taraftarların attığı paraları toplarken, soyunma odasına gittiği esnada taraftarların yine protestosuna maruz kaldı. Eto'o, soyunma odasına gittiğinde taraftarlar yıldız oyuncuya tekrar sahte para attı.

Samuel Eto'o, Antalyaspor formasıyla 2,5 sezonda 44 gol atarken, 14 de asist yapma başarısı elde etmişti. 37 yaşındaki oyuncu, Antalyaspor tarihinin en golcü yabancı futbolcusu konumunda yer alıyor.