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taraftarlarından Eto’o’ya paralı protesto

taraftarları devre arasında ’a transfer olan Samuel Eto’o’yu sahte dolarlarla protesto etti. Samuel Eto’o sahaya atılan sahte paraları topladı.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 15.4.2018 16:45 Güncelleme Tarihi: 15.4.2018 16:46
Antalyaspor taraftarlarından Eto’o’ya paralı protesto

Antalyaspor taraftarları devre arasında takımdan ayrılarak 'a transfer olan 'yu protesto etti.

Taraftarlar para için Atiker spor'a transfer olduğunu iddia ettikleri dünyaca ünlü golcü oyuncuya sahte para attılar. Isınmaya çıkan ve takımla birlikte ısınan Eto'o taraftarların attığı paraları toplarken, soyunma odasına gittiği esnada taraftarların yine protestosuna maruz kaldı. Eto'o, soyunma odasına gittiğinde taraftarlar yıldız oyuncuya tekrar sahte para attı.

Samuel Eto'o, formasıyla 2,5 sezonda 44 gol atarken, 14 de asist yapma başarısı elde etmişti. 37 yaşındaki oyuncu, spor tarihinin en golcü yabancı futbolcusu konumunda yer alıyor.

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Antalyaspor taraftarlarından Eto’o’ya paralı protesto
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