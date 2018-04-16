Eskişehirspor'dan tarihi galibiyet

Düşme potasından kurtulmak isteyen Eskişehirspor, kendisi gibi ateş hattında yer alan Samsunspor'u evinde 5-0 mağlup ederek 6 hafta sonunda kazandı. Yılmaz Vural'ın talebeleri, Bruno Mezenga (18), Hasan Hüseyin Acar (28), Hasan Ayaroğlu (40 ve 49), Kaan Kanak'ın (45) golleriyle galibiyete uzandı. Konuk ekip Samsunspor, Çağrı Ortakaya'nın 30. dakikada gördüğü kırmızı kartla maçı 10 kişi tamamladı. Es Es averajla 14. sıraya tırmanırken kendisi gibi 34 puanlı Samsun 16. sıraya geriledi.

YILMAZ VURAL BOĞAZINA SARILDI!

Maçta 42'de ortalık karıştı. Sahaya giren Es-Es'in hocası Yılmaz Vural, öğrencisi Semih Güler'in boğazından tutarak olayı ayırmaya çalıştı.