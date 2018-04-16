Galatasaray koltuk aşkına

Galatasaray
pazartesi günü liderliği kaptırdığı Başakşehir'le dün final gibi maça çıktı. Sarı-kırmızılılar, Türk Telekom Stadı'nda turuncu-lacivertli rakibini 2-0 yendi ve tekrar zirveyi ele geçirdi. 4'te Rodrigues çaprazdan Volkan Babacan
'ı geçemedi. İlk 15 dakika kalesine çekilen Başakşehir, Aslan'ın hızı kesilince oyunu dengeledi. Serdar-Denayer ikilisi Adebayor'a nefes aldırmazken, Arda adeta takımını 10 kişi oynattı ve Muslera'ya top gelmedi. 'Atan alır'a dönüşen maçın 60. dakikasında Mariano sahneye çıktı. Brezilyalı sağ bek ver-kaçlar sonucu önüne aldığı topu soluyla sol doksana astı: 1-0.
90'da Belhanda'nın kavisli kullandığı kornere iyi yükselen Serdar Aziz kafayla topu ağlara göndermek istedi ancak top Adebayor'a çarparak ağlara gitti: 2-0. MUHTEŞEM VURUŞ
G.Saray'ın sağ beki Mariano, ceza sahası dışından sol ayakla Volkan'ı avlarken, jeneriklik bir gol atmakla kalmadı, eski efsane Hagi'yi de hatırlattı. Aslan'ın son 7 golünün 4'ünde (1 gol, 3 asist) katkısı olan Brezilyalı, 12 maç sonra gol sevinci yaşadı. Sambacı en son 3 Kasım'da G.Birliği'ne atmıştı. BU KEZ SEVİNDİRDİ!
Aslan'ın belalısı olan Başakşehir'in yıldızı Adebayor, kariyerinde G.Saray'a 6 gol atmıştı. Ancak dün gece işler terse döndü. Serdar Aziz
'in pozisyonunda top Adebayor'a çarpıp G.Saray'ın ikinci golü oldu. Togolu, bu sezon Başakşehir adına ise 26 maçta 12 gol attı. TERİM İLK KEZ AVLADI Abdullah Avcı
'ya karşı şansı tutmayan Fatih Terim
dün sevindi 1
999-2000 sezonunda İstanbulspor ile Ali Sami Yen
'den 1-1'lik beraberlikle dönen Abdullah Avcı, 2011- 12'de ise İstanbul Belediye ile Olimpiyat'ta Terim'li G.Saray'ı 2-0 yenmişti.
Fatih Terim dün Avcı'yı ilk kez nakavt etti. Bu arada Avcı'nın dün oynanan maça kadar Galatasaray karnesinde 7 galibiyet, 6 yenilgi, 5 beraberlik yazıyordu. Galatasaray ile Başakşehir arasında lig ve kupada oynanan son 4 maçı da Başakşehir kazanmıştı. EVINDE ASLAN KESILİYOR!
Lider Galatasaray Ocak 2011'de açılan Türk Telekom Stadı'nda daha lig bitmeden en iyi performansına ulaştı. Sarı-kırmızılılar şampiyon olduğu 2011-12, 2012- 13 ve 2014-15 sezonlarında 17 maçta 13 galibiyet gördüğü Aslantepe'de dün 14. galibiyetini elde etti. Evinde sadece Fenerbahçe ile berabere kalan Galatasaray'ın iç sahada kalan maçları Beşiktaş ve Yeni Malatya ile.