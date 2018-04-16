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koltuk aşkına

Spor Toto Süper Lig'de bitime 5 maç kala hesaplar iyice karıştı. Evinde kaybetmeyen , bir puan fazlasıyla zirveyi Beşiktaş’tan aldı. Medipol Başakşehir 3. sıraya geriledi. 4’üncü Fenerbahçe ile Galatasaray arasında 3 puan fark var.

MEHMET ÖZCAN Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 16.4.2018
Galatasaray koltuk aşkına
pazartesi günü liderliği kaptırdığı Başakşehir'le dün final gibi maça çıktı. Sarı-kırmızılılar, Türk Telekom Stadı'nda turuncu-lacivertli rakibini 2-0 yendi ve tekrar zirveyi ele geçirdi. 4'te Rodrigues çaprazdan 'ı geçemedi. İlk 15 dakika kalesine çekilen Başakşehir, Aslan'ın hızı kesilince oyunu dengeledi. Serdar-Denayer ikilisi Adebayor'a nefes aldırmazken, Arda adeta takımını 10 kişi oynattı ve Muslera'ya top gelmedi. 'Atan alır'a dönüşen maçın 60. dakikasında Mariano sahneye çıktı. Brezilyalı sağ bek ver-kaçlar sonucu önüne aldığı topu soluyla sol doksana astı: 1-0. 90'da Belhanda'nın kavisli kullandığı kornere iyi yükselen Serdar Aziz kafayla topu ağlara göndermek istedi ancak top Adebayor'a çarparak ağlara gitti: 2-0.

MUHTEŞEM VURUŞ
G.Saray'ın sağ beki Mariano, ceza sahası dışından sol ayakla Volkan'ı avlarken, jeneriklik bir gol atmakla kalmadı, eski efsane Hagi'yi de hatırlattı. Aslan'ın son 7 golünün 4'ünde (1 gol, 3 asist) katkısı olan Brezilyalı, 12 maç sonra gol sevinci yaşadı. Sambacı en son 3 Kasım'da G.Birliği'ne atmıştı.

BU KEZ SEVİNDİRDİ!
Aslan'ın belalısı olan Başakşehir'in yıldızı Adebayor, kariyerinde G.Saray'a 6 gol atmıştı. Ancak dün gece işler terse döndü. 'in pozisyonunda top Adebayor'a çarpıp G.Saray'ın ikinci golü oldu. Togolu, bu sezon Başakşehir adına ise 26 maçta 12 gol attı.

TERİM İLK KEZ AVLADI
'ya karşı şansı tutmayan dün sevindi
1999-2000 sezonunda İstanbulspor ile 'den 1-1'lik beraberlikle dönen Abdullah Avcı, 2011- 12'de ise İstanbul Belediye ile Olimpiyat'ta Terim'li G.Saray'ı 2-0 yenmişti. Fatih Terim dün Avcı'yı ilk kez nakavt etti. Bu arada Avcı'nın dün oynanan maça kadar Galatasaray karnesinde 7 galibiyet, 6 yenilgi, 5 beraberlik yazıyordu. Galatasaray ile Başakşehir arasında lig ve kupada oynanan son 4 maçı da Başakşehir kazanmıştı.

EVINDE ASLAN KESILİYOR!
Lider Galatasaray Ocak 2011'de açılan Türk Telekom Stadı'nda daha lig bitmeden en iyi performansına ulaştı. Sarı-kırmızılılar şampiyon olduğu 2011-12, 2012- 13 ve 2014-15 sezonlarında 17 maçta 13 galibiyet gördüğü Aslantepe'de dün 14. galibiyetini elde etti. Evinde sadece Fenerbahçe ile berabere kalan Galatasaray'ın iç sahada kalan maçları Beşiktaş ve Yeni Malatya ile.
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Galatasaray koltuk aşkına
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