Eto'o için flaş iddia! Antalyaspor taraftarına yaptığı hareket olay çıkardı!

ETO'O İÇİN ŞOK İDDİA

DHA'nın haberine göre Antalyaspor'un pazar günü sahasında oynadığı Atiker Konyaspor karşılaşmasında kırmızı beyazlı taraftar Samuel Eto'o'yu protesto ederek, üzerinde yıldız futbolcunun fotoğrafı bulunan temsili 100 doları sahaya attı. Eto'o da taraftarın protestosuna sinirli halleriyle karşılık verdi. Karşılaşma boyuca ayağına her top gelişinde ıslıklanan ve yuhalanan Eto'o'nun devre arasında tünele doğru ilerlerken kendisine sahte dolar atan taraftarlara cinsel organını gösterdiği iddia edildi.

Eto'o'nun tünele giderken tribünden çekilen görüntüleri sosyal medyada hızla yayıldı. Kırmızı beyazlı taraftarlar Antalyaspor'dan Atiker Konyaspor'a transfer olan Eto'o'ya tepki göstererek, sosyal medyadan yaptıkları çağrılarla TFF'nin yıldız futbolcuya ceza vermesini talep etti.