Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Eto'o için flaş iddia! Antalyaspor taraftarına yaptığı hareket olay çıkardı!

Eto'o için flaş iddia! taraftarına yaptığı hareket olay çıkardı!

Atiker 'un yıldızı 'nun, karşılaşmasında sahaya sahte dolar atarak kendisini protesto eden taraftarlara cinsel organını gösterdiği iddia edildi. Görüntüleri inceleyen Antalyaspor yönetimi, Eto'o'yu Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) disiplin kurullarına şikayet etmek için hazırlıklara başladığı öğrenildi.

Giriş Tarihi: 17.4.2018 11:36 Güncelleme Tarihi: 17.4.2018 11:40
Eto'o için flaş iddia! Antalyaspor taraftarına yaptığı hareket olay çıkardı!

ETO'O İÇİN ŞOK İDDİA

DHA'nın haberine göre 'un pazar günü sahasında oynadığı Atiker karşılaşmasında kırmızı beyazlı taraftar 'yu protesto ederek, üzerinde yıldız futbolcunun fotoğrafı bulunan temsili 100 doları sahaya attı. Eto'o da taraftarın protestosuna sinirli halleriyle karşılık verdi. Karşılaşma boyuca ayağına her top gelişinde ıslıklanan ve yuhalanan Eto'o'nun devre arasında tünele doğru ilerlerken kendisine sahte dolar atan taraftarlara cinsel organını gösterdiği iddia edildi.

Eto'o'nun tünele giderken tribünden çekilen görüntüleri sosyal medyada hızla yayıldı. Kırmızı beyazlı taraftarlar Antalyaspor'dan Atiker Konyaspor'a transfer olan Eto'o'ya tepki göstererek, sosyal medyadan yaptıkları çağrılarla TFF'nin yıldız futbolcuya ceza vermesini talep etti.

Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Eto'o için flaş iddia! Antalyaspor taraftarına yaptığı hareket olay çıkardı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN