Adnan Polat "Arda da Emre de adam gibi adamdır"

Galatasaray
'ın son Mali Genel Kurulu'nda Başkan Mustafa Cengiz
tarafından üyelere alkışlatılan Adnan Polat
dün düzenlediği basın toplantısıyla sessizliğini bozdu. Açıklamalarına idari açıdan ibra olmadığı 2011 yılından başlayan Polat, kulübün bugünkü durumunu değerlendirdi. İşte Galatasaray'ın eski başkanı Adnan Polat'ın açıklamaları:
Galatasaray'a 11 yıl hizmet ettim. Kongrede 'Ya seçim
e git ya da ibra etmeyiz' dediler. Şantajlarla geri adım atmadım. Bu kararı çekmeye Ünal Aysal
, Duygun Yarsuvat
ve Dursun Özbek
'in yürekleri yetmedi. En son Mustafa Başkan birliktelik çağrısında bulundu. Kendisini ziyarete gideceğim. 7 yıl sonra tribünde maç da izlemek istiyorum. G.SARAY GELENEKLERİNİ KAYBETTİ
Bu dönemde başkan adaylığı gibi bir düşüncem yok. Galatasaray'ın buradan çıkması için 7/24 çalışmak gerekiyor. Şu anda buna müsait değilim.
Önümüzdeki seçimlerde gelecek olan başkan fikirlerimizi dinlerse paylaşırız.
Bir kulüp düşünemiyorum ki arazilerini bilabedel (bedelsiz) satsın, adasını yıksın! Galatasaray'ın bir devrime ihtiyacı var.
Tüzüğümüzün 21. yüzyılın şartlarına uygun olması lazım.
Benden sonraki başkanlara bakın. Hiçbir zaman yöneticilik yapmadan direkt başkan oldular. Galatasaray geleneklerini kaybetti.
BİZ ALAMAYINCA İZİN ALARAK GİTTİ Arda
'nın nasıl bir Galatasaraylı olduğunu kimse benimle tartışamaz. Arda, Galatasaray'a gelmek istedi ama kulüp almadı. Aziz Yıldırım
bana Arda için 15 milyon dolar teklif etti. Paraya ihtiyacımız olduğu dönemdi. Arda'ya da 25 senede alacağı parayı 5 senede vermeyi teklif ettiler. Ama kabul etmedi. Emre, İngiltere
'den Galatasaray'a dönmek istediğinde bana geldi. Fakat ona istediği parayı veremezdik. 'Başka takımlarla görüşebilir miyim?' dedi. Fenerbahçe
ile anlaştı. Arda da Emre de adam gibi adamdır. REKABET İLE DÜŞMANLIK AYRI ŞEY
Aziz Yıldırım ile neden düşman olayım? Rekabet ile düşmanlığı karıştırmayın. Sırf Fenerbahçeli diye düşman olacağız diye bir şey yok!
5 senelik (2006-2011) süreçte 228 milyon dolar borç
tan 338 milyon dolar borçla bıraktık. 100 milyon dolar borcu artırdık ama neler yaptık? Stat yaptık. Riva arazisinin imar durumunu çıkardık ve ruhsat aldık. Bütün vergi borçlarını temizledik ve icraları kaldırdık. UEFA
'daki sorunların hepsini çözdük.
Mecidiyeköy'deki yerde otel olmaz. Zamanında da söyledim. İş merkezi olacak orası. Oturduğum yerde sol elimin serçe parmağıyla bitirirdim orayı. LEVENT TÜZEMEN DİYOR Kİ
Adnan Polat'ın "Başkanlığa aday olmayacağım" sözüne takılmamak gerekir. Başta efsane başkan Faruk Süren olmak üzere G.Saray'ın akil insanları Polat'ı başkan yapmak için ikna etmeye çalışıyor. Polat, "Ben başkanlığa adaylığımı koymam. Camia bir bütün olup beni başkan göstermeli" demek istiyor. Bu yüzden Polat geçmişte idari ibrasızlığa çok ağır ifadeler kullanırken şimdi, "Kavga etmenin kimseye faydası yok. Galatasaray'ın menfaatleri için herkes kol kola girmeli" şeklinde ılımlı yaklaşım gösteriyor. Sonuç, Galatasaray'ın akilleri bir araya gelir ve samimi bir yaklaşımla Polat'a gidip, "Başkan ol" derlerse bu teklife kayıtsız kalmaz.