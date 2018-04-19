Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi öncesinde 3 gözaltı

- derbisi öncesinde 3 gözaltı

Yarı Finalinde ile 'ı karşı karşıya getirecek karşılaşma öncesinde maçın oynanacağı Ülker Stadyumu'nun önünde taraftarlar arasında arbede yaşandı. Olaylar sonucunda bazı taraftarlar gözaltına alındı.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 19.4.2018 18:35 Güncelleme Tarihi: 19.4.2018 19:02
Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi öncesinde 3 gözaltı

ile arasında oynanacak yarı final karşılaşması öncesi siyah beyazlı taraftarlar maçın oynanacağı Ülker Stadyumu'na ulaştı.

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi öncesinde 3 gözaltı!

Vodafone Park'tan kalkan 32 otobüsle Kadıköy'ün yolunu tutan 2 bin 160 taraftar, karşılaşmanın oynanacağı Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi Ülker Stadyumu'na geldi. Yoğun güvenlik önlemleri altında stada ulaşan taraftarlar, güvenlik güçleri tarafından arandı. Taraftarların Kadıköy'e ulaşımında kullanılan otobüslerden bir tanesinin camında kırık tespit edildi.

Taraftarların Ülker Stadyumu'na geldiği sırada arbede yaşanırken, gözaltına alınan taraftarlar oldu. Gözaltına alınma sırasında bazı siyah beyazlı taraftarlar polis güçlerine tepki gösterdi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi öncesinde 3 gözaltı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN