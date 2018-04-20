Son dakika: Fenerbahçe - Beşiktaş maçı olaylar nedeniyle tatil edildi!

Fenerbahçe ve Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında karşı karşıya geldiler. 0-0 beraberlikle devam eden maçın 57. dakikasında, Fenerbahçeli taraftarlar ile Beşiktaş yedek kulübesi arasında çıkan olaylar büyüdü ve Şenol Güneş'in başına yabancı cisim atıldı. Bu olayların ardından Beşiktaşlı futbolcular ve hakemler soyunma odasına gitti. Olaylar nedeniyle alınan karar neticesinde maç tatil edildi. Beşiktaş'ta Pepe ilk yarıda kırmızı kartla oyun dışı kalmıştı.

MAÇTA NELER YAŞANDI?

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçının ikinci yarısında yaşanan olaylar sonunda önce siyah-beyazlı futbolcular ardından da karşılaşmanın hakemleri soyunma odasına gitti.

Ülker Stadı'ndaki maç 0-0 devam ederken, 57. dakikada Beşiktaş yedek kulübesiyle Fenerbahçeli taraftarlar arasında tartışma çıktı. Beşiktaşlı Tolga Zengin'le taraftarlar arasında çıkan hararetli tartışma sırasında Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in başına bir cisim isabet etti.

Bunun üzerine saha daha da karıştı. Şenol Güneş ve Beşiktaşlı futbolcular soyunma odasına gitti. Bunun üzerine Mete Kalkavan ve yardımcıları da soyunma odasına hareket etti.

Fenerbahçeli futbolcular sahada hakemin vereceği kararı bekliyor.

Diğer yandan soyunma odası koridorlarında da büyük kargaşa yaşandı.

YABANCI MADDELER İLK YARIYI DA DURDURDU

Karşılaşmanın ilk yarısında Fenerbahçeli taraftarların sahaya attığı yabancı maddeler nedeniyle de maç yaklaşık 5 dakika durdu.

İlk yarının son bölümünde Beşiktaşlı Ricardo Quaresma korner atışı kullanırken sahaya yabancı maddeler atıldı. Bunun üzerine hakem Mete Kalkavan önce dördüncü hakemin yanına geldi. Yabancı maddelerin atılmaya devam etmesiyle orta sahaya gelen Kalkavan, yardımcılarını da yanına çağırdı.

Yabancı maddelerin atıldığı tribüne giden Fenerbahçeli futbolcular, taraftarı sakinleştirmeye çalıştı. Hakem Kalkavan, yaklaşık 5 dakika sonra müsabakayı yeniden başlattı.

Şenol Güneş'in kafasına isabet eden yabancı maddenin hemen öncesinde de Querasma, atılan yabancı cisimler nedeniyle köşe vuruşunu kullanamadı.

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde ortalık karıştı! pic.twitter.com/hTQ7I2rIeo — Sabah Spor (@sabahspor1) April 19, 2018