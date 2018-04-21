Kupa derbisindeki olaylarda gözaltı sayısı 23 oldu

Fenerbahçe -Beşiktaş maçındaki olaylara ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınanların sayısı 23'e yükseldi.

GÖZALTI SAYISI 23'E YÜKSELDİ

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in yaralandığı olaylara ilişkin İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Spor Suçları Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 15 kişi daha gözaltına alındı. Böylece toplam gözaltı sayısı 23'e yükseldi.



Maçın başından tatil edildiği dakikaya kadar tüm kamera kayıtlarının incelendiği ve olayların planlı bir organizasyon sonucu oluşup oluşmadığının tespiti için yapılan çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Gözaltına alınanlar arasında Şenol Güneş'in yaralanmasına neden olduğu belirtilen S.D. de yer alıyor.

ŞENOL GÜNEŞ BÜYÜK TEHLİKE ATLATMIŞTI

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Fenerbahçe maçının ikinci yarısında kafasına aldığı darbeyle yaralandı. Sonrasında ise hastaneye kaldırıldı. Güneş'in kafasına 5 dikiş atıldı.