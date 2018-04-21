Medipol Başakşehir'in zirve inadı

Spor Toto Süper Lig'in 30. hafta açılış maçında Medipol Başakşehir, sahasında Kayserispor'u 3-1 yendi.

Bu sezon 19. galibiyetini alan sarı-kırmızılılar, puanını 62'ye yükselterek, Galatasaray'ın 2 puan önüne geçti. İstanbul deplasmanında 10. yenilgisini alan Kayserispor ise 44 puanda kaldı.

ARDA TURAN 2. GOLÜNÜ ATTI

Ara transfer döneminde Barcelona'dan kiralık olarak Medipol Başakşehir'e transfer olan Arda Turan, turuncu-lacivertli forma ile 2. golünü Kayserispor'a attı. Medipol Başakşehir adına ilk golünü ilk maçında Bursaspor filelerine gönderen Arda, yeni takımı ile ikinci gol sevincini yaşadı. Deneyimli futbolcu, Kayserispor karşısında takımının attığı ilk golün de pasını verdi. Arda, 82. dakikada yerini Brezilyalı oyuncu Marcio Mossoro'ya bıraktı.

VİSCA 6. GOLÜNÜ ATTI

Medipol Başakşehir'in Bosna Hersekli futbolcu Edin Visca, bu sezon ligdeki 6. golünü Kayserispor filelerine gönderdi. Visca, 12 golü bulunan Adebayor'dan sonra takımın en golcü ikinci oyuncusu konumuna yükseldi. Turuncu-lacivertli ekipte, Epureanu ve Elia'nın da 5'er golü bulunuyor.

SUMUDİCA TRİBÜNE GÖNDERİLDİ

Kayserispor Teknik Direktörü Marius Sumudica, karşılaşmanın 90+1. dakikasında hakem Hüseyin Göçek tarafından tribüne gönderildi. Sarı-kırmızılı ekibin yardımcı antrenörü Hakan Ertürk, son dakikalarda takımını kenardan yönetti.

MAÇTAN DAKİKALAR

İLK YARI

18. dakikada Medipol Başakşehir gole yaklaştı. Kayserispor savunmasından seken topu orta sahada kapan Da Costa, kaleyi cepheden gördüğü pozisyonda yaklaşık 30 metreden sert vurdu, top az farkla üstten auta çıktı.

28. dakikada ev sahibi takım öne geçti. Adebayor'un pasıyla Kayserispor yarı sahasının ortasında topla buluşan Arda Turan, savunmanın arkasına hareketlenen Visca'ya pasını verdi. Visca, ceza sahasına girer girmez sert vurdu ve topu ağlarla buluşturdu: 1-0.

38. dakikada turuncu-lacivertliler ikinci golüne yaklaştı. Sol kanattan gelişen atakta Elia, ceza sahası içindeki Adebayor'a pasını verdi. Adebayor, ceza sahası önünde bekleyen Arda'ya pasını gönderdi. Arda'nın sağ ayağıyla sert şutunu kaleci Lung köşeden kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Medipol Başakşehir'in 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

İKİNCİ YARI

54. dakikada Kayserispor beraberlik golünü buldu. Ceza sahası içinde sağ köşede topla buluşan Deniz Türüç, penaltı noktasına yakın bölgede bekleyen Umut Bulut'a ortasını yaptı. Umut'un kafa vuruşunda yere de çarpan top ağlara gitti: 1-1

62. dakikada konuk ekip etkili geldi. William sol kanattan çok süratli geldi ve ceza sahasına girdi. Yerden çevirdiği topa altıpas önünde Umut Bulut ayak koydu, kaleci Volkan Babacan son anda direk dibinde topu kontrol etti.

66. dakikada Medipol Başakşehir yeniden öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta Visca ceza sahasına ortasını yaptı. Savunmanın kafa ile uzaklaştırdığı topu ceza sahası dışında kontrol eden Arda Turan, sol ayağıyla yerden sert vurdu ve direğe de çarparak ağlarla buluştu: 2-1

73. dakikada turuncu-lacivertiler çok etkili geldi. Visca'nın sağ kanattan kullandığı korner sonrasında oluşan karambolde top ceza sahası dışına çıktı. Elia gelişine çok sert vurdu, savunmaya çarpan top üst direğe de çarparak kornere gitti.

75. dakikada Medipol Başakşehir'in sol kanattan İrfan Can Kahveci ile kullandığı kornerde arka direkte Epureanu kafayı vurdu, top üst direğe çarparak auta çıktı.

90. dakikada ev sahibi takım farkı 2'ye yükseltti. Sağ kanattan ceza sahasına giren Visca altıpas içine ortasını yaptı. Adebayor boş pozisyonda bekleyen Elia'nın önüne topu indirdi. Hollandalı oyuncu çok rahat bir şekilde meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 3-1

Karşılaşma, Medipol Başakşehir'in 3-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı.

Stat: 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Hüseyin Göçek, Erdem Bayık, Cevdet Kömürcüoğlu

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Caiçara, Da Costa (Dk. 61 İrfan Can Kahveci), Epureanu, Alparslan Erdem (Dk. 79 Uğur Uçar), Emre Belözoğlu, Mahmut Tekdemir, Visca, Arda Turan (Dk. 82 Mossoro), Elia, Adebayor

Kayserispor: Lung, Lopes, Kana Bıyık, Sapunaru, Atila Turan, Şamil Çinaz, Boldrin (Dk. 67 Mendes), Badji (Dk. 87 Gyan), William (Dk. 80 Kravets), Deniz Türüç, Umut Bulut

Goller: Dk. 28 Visca, Dk. 66 Arda Turan, Dk. 90 Elia (Medipol Başakşehir), Dk. 54 Umut Bulut (Kayserispor)

Sarı kartlar: Dk. 63 İrfan Can Kahveci (Medipol Başakşehir), Dk. 69 Badji (Kayserispor)