Trabzonspor sahasında Sivasspor'a mağlup oldu

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor evinde Demir Grup Sivasspor'u ağırladı. Geçen hafta yaşadığı sakatlığın ardından sezonu kapatan Onur Kıvrak'ın yokluğunda tecrübeli teknik adam Rıza Çalımbay 1996 doğumlu genç kaleci Uğurcan Çakır'a forma şansı verdi. Uğurcan bu sezonun ilk devresinde Trabzonspor'un evinde Aytemiz Alanyaspor'a mağlup olduğu karşılaşmada da görev yapmıştı.

M.S. TRABZONSPOR 0-2 DEMİR GRUP SİVASSPOR

GOL: DK. 45 HAKAN ARSLAN

GOL: DK.90 KONE

MAÇTAN NOTLAR

Trabzonspor'da 37. dakikada sakatlanan Uğur Demirok'un yerine Sosa oyuna dahil oldu.

Trabzonspor'da bu kez de sakatlanan Kamil Ahmet'in yerine 40. dakikada Pereira oyuna dahil oldu.

Trabzonspor'da ilk yarının son dakikalarında Novak'ın şutu direkten döndü.

Sivasspor, 45+'da Hakan Arslan'ın golüyle Trabzon deplasmanında 1-0 öne geçti.

ESTABEN YERİNE UĞURCAN!

Onur Kıvrak'ın yokluğunda Rıza Çalımbay genç kaleci Uğurcan Çakır'a forma şansı verdi.

İşte Trabzonspor'un Demir Grup Sivasspor karşısındaki ilk 11'i

Uğurcan Çakır, Kamil Ahmet Çörekçi, Uğur, Hubocan, Novak, Okay, Kucka, Abdülkadir, Yusuf, Olcay, Burak Yılmaz.

Trabzonspor'un yedekleri: Estaban, Arda, Durica, Sosa, N'Doye, Batuhan, Bero, Mustafa Akbaş, Rodallega, Pereıra

SAMET AYBABA'DAN AROUNA KONE SÜRPRİZİ!

Sivasspor'un tecrübeli teknik direktörü Samet Aybaba, Trabzonspor karşısında Arouna Kone'ye forma şansı vermedi. Muhammet Demir'i de sahaya sürmeyen Aybaba; Cyrıac'ı santrafor olarak değerlendirecek. Robinho ise sarı kart cezalısı.

Demir Grup Sivasspor'un ilk 11'i: Ali Şaşal Vural, Auremır, Bjarsmyr, Medjanı, Ziya, Saıvet, Hakan, Mert Hakan, Emre, Bıfouma, Cyrıac

Sivasspor'un yedekleri: Sergio Rochet, Tolgahan Acar, Muhammet Demir, Hakan Bilgiç, Joh Noye, Paul Papp, Arouna Kone, Rybalka

Trabzonspor-Demir Grup Sivasspor maçından notlar

Bordo-mavili takımda iyileşen Burak Yılmaz, 1 maç aradan sonra 11'de sahaya çıktı

Spor Toto Süper Lig'de sahasında Demir Grup Sivasspor'u konuk eden Trabzonspor, rakibi karşısına geçen haftaki Osmanlıspor maçına göre 3 farklı oyuncuyla sahaya çıktı.

Bordo-mavili takımın teknik direktörü Rıza Çalımbay, kalede sakatlığı bulunan Onur Recep Kıvrak'ın yokluğunda genç oyuncu Uğurcan Çakır'a, orta sahada yedek soyundurduğu Sosa'nın yerine cezası biten Okay Yokuşlu'ya, forvette ise Rodallega'nın yerine sakatlığı düzelen Burak Yılmaz'a forma verdi.

Burak, 1 hafta sonra döndü

Trabzonspor'da sakatlığı nedeniyle ligin 29. haftasında oynanan Osmanlıspor karşılaşmasında forma giyemeyen forvet oyuncusu Burak Yılmaz, 1 maç aradan sonra Demir Grup Sivasspor karşılaşmasıyla takıma geri döndü.

Teknik direktör Rıza Çalımbay, deneyimli oyuncuyu forvette gol şansı olarak sahaya sürdü.

Uğurcan ilk kez 11'de

Onur Recep Kıvrak'ın yokluğunda kaleyi koruyan Uğurcan Çakır, ilk kez A takımda ilk 11'de sahaya çıktı.Ligde bu sezon 6. haftada Aytemiz Alanyaspor maçının ikinci 45 dakikasında görev yapan Uğurcan Çakır, 11'de ilk kez forma giydi.

Şenol Güneş'e destek

Trabzonspor taraftarları, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında çıkan olaylar nedeniyle tatil edilen Fenerbahçe maçında yaralanan eski oyuncu ve teknik direktörleri Şenol Güneş'e destek verdi.

Taraftarlar, 'Güneş Trabzon'dan doğar' yazılı pankart açarak Beşiktaş'ın teknik direktörüne destekte bulundu.

Çocuklar da izledi

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Türkiye Spor Yazarları Derneği, Trabzonspor ve TFF organizasyonuyla gazetecilerin çocukları da basın tribününden karşılaşmayı izlediler.

Ayrıca Trabzonspor'un davetlisi olarak Trabzon'un ilçelerinden bazı okulların öğrencileri de maça davet edildi.