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TFF 3. Lig'de

1. kademe play-off maçında 'u 2-0 yenen , TFF 3. Lig'e yükseldi

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 22.4.2018 17:41
Şile Yıldızspor TFF 3. Lig'de

(BAL) 1. kademe play-off müsabakasında , 'u 2-0 yenerek TFF 3. Lig'e çıktı.

BAL'da gruplarını ilk sırada bitiren takımlardan Yıldızspor ile Alibeyköyspor, Sancaktepe 15 Temmuz Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Şile Yıldızspor, Birol Öztürk'ün 12 ve 40. dakikalarda attığı gollerle müsabakayı 2-0 kazandı.

Bu sonuçla Şile Yıldızspor, 3. Lig biletini alırken, sahadan mağlup ayrılan Alibeyköyspor ise umutlarını 2. kademe play-off maçına bıraktı.

Karşılaşmanın ardından sahada büyük sevinç yaşayan Şile Yıldızspor'un teknik heyet ve futbolcuları, başarılarını taraftarıyla kutladı.

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Şile Yıldızspor TFF 3. Lig'de
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