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’ten altın gol

2-0’dan yakalandığı maçında yedek golcüsü ile zirvede kaldı. Maça hızlı başlayan sarı-kırmızılılar 4’te ’in takipçiliği ile öne geçti, 16’da Tzavellas’ın kendi kalesine attığı golle 2-0’ı buldu Terim’in öğrencileri.. Ama bitmedi. Fernandes 22'de harika bir gol attı.. Gomis ve Rodrigues ile fırsatları harcayan Galatasaray, 'nın penaltı golü ile adeta buz kesti.. Ve finalde sahne alan Sinan, topu tavana asıp Galatasaray'ı kurtardı

MEHMET ÖZCAN Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 22.4.2018
Sinan Gümüş’ten altın gol
2-0 üstünlüğünü koruyamadığı maçında 'ün 82'de attığı golle 3-2 kazandı. Bitime 4 hafta kala liderliğini koruyan sarı-kırmızılılar deplasman fobisine de son verdi. 4. dakikada Rodrigues cepheden vurdu. Haydar'dan dönen topu tamamladı: 0-1. 16'da Mariano'nun penaltı noktasına kestiği topu Tzavellas kendi ağlarına yolladı.: 0-2. 22'de zayıf savunma yaptı ve Jr.Fernandes ceza sahası dışından sert kavisli bir şutla köşeyi gördü: 1-2.
İkinci yarının başında Rodrigues karşı karşıya pozisyonda Haydar'ı geçemedi. 59'da Mariano'nun gereksiz geri pasında Serdar Aziz top yerine Douglas'a vurdu ve penaltıyı gole çevirdi: 2-2.
Muslera 76'da Villafanez'e gol izni vermedi. 82'de Mariano'nun kaçırdığı Sinan Gümüş sağ ayağıyla belki de şampiyonluğu getirecek kritik golü attı: 2-3. Muslera 90. dakikada da Emre Akbaba' nın kafasını çıkardı ve karşılaşmanın kader adamı oldu.



KOÇUM BENİM
Galatasaray'ın şampiyonluk yolunda kritik bir virajdan dönmesini sağlayan Sinan Gümüş'ü ilk tebrik eden isim yönetici Abdurrahim Albayrak oldu. Albayrak, Sinan'ı sırtına alıp, soyunma odası koridoruna kadar götürdü.



'LÜTFEN BU ŞANSI İYİ KULLAN!'
Galatasaray'a üç puanı getiren Sinan Gümüş, oyuna sonradan girdiği 7 maçta tam 3 gol ve 1 asiste imza attı. Genç golcü maçtan sonra "İyi oynadık, iyi başladık ancak maç 2-2 olduktan sonra biraz zor oldu. Hocamız maç öncesi beni yanına çağırdı, "Sinan sana şans vereceğim, senden çok şeyler bekliyorum, lütfen bu şansı iyi değerlendir" demişti. Allah'a şükürler olsun onu mahcup etmedim, umarım uzun yıllar da mahcup etmem" ifadesini kullandı.



ŞAMPİYON TEZAHÜRATI
Sarı-kırmızılı futbolcular, maçın ardından galibiyet sevinçlerini taraftarları ile karşılıklı 'Şampiyon' tezahüratı ile yaşadı...
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