Sinan Gümüş’ten altın gol

Galatasaray
2-0 üstünlüğünü koruyamadığı Alanyaspor
maçında Sinan Gümüş
'ün 82'de attığı golle 3-2 kazandı. Bitime 4 hafta kala liderliğini koruyan sarı-kırmızılılar deplasman fobisine de son verdi. 4. dakikada Rodrigues cepheden vurdu. Haydar'dan dönen topu Gomis
tamamladı: 0-1. 16'da Mariano'nun penaltı noktasına kestiği topu Tzavellas kendi ağlarına yolladı.: 0-2. 22'de Fernando
zayıf savunma yaptı ve Jr.Fernandes ceza sahası dışından sert kavisli bir şutla köşeyi gördü: 1-2. İkinci yarının başında Rodrigues karşı karşıya pozisyonda Haydar'ı geçemedi.
59'da Mariano'nun gereksiz geri pasında Serdar
Aziz top yerine Douglas'a vurdu ve penaltıyı Emre Akbaba
gole
çevirdi: 2-2.
Muslera 76'da Villafanez'e gol izni vermedi. 82'de Mariano'nun kaçırdığı Sinan Gümüş sağ ayağıyla belki de şampiyonluğu getirecek kritik golü attı: 2-3. Muslera 90. dakikada da Emre Akbaba' nın kafasını çıkardı ve karşılaşmanın kader adamı oldu. KOÇUM BENİM
Galatasaray'ın şampiyonluk yolunda kritik bir virajdan dönmesini sağlayan Sinan Gümüş'ü ilk tebrik eden isim yönetici Abdurrahim Albayrak oldu. Albayrak, Sinan'ı sırtına alıp, soyunma odası koridoruna kadar götürdü.
'LÜTFEN BU ŞANSI İYİ KULLAN!'
Galatasaray'a üç puanı getiren Sinan Gümüş, oyuna sonradan girdiği 7 maçta tam 3 gol ve 1 asiste imza attı. Genç golcü maçtan sonra "İyi oynadık, iyi başladık ancak maç 2-2 olduktan sonra biraz zor oldu. Hocamız maç öncesi beni yanına çağırdı, "Sinan sana şans vereceğim, senden çok şeyler bekliyorum, lütfen bu şansı iyi değerlendir" demişti. Allah'a şükürler olsun onu mahcup etmedim, umarım uzun yıllar da mahcup etmem" ifadesini kullandı. ŞAMPİYON TEZAHÜRATI
Sarı-kırmızılı futbolcular, maçın ardından galibiyet sevinçlerini taraftarları ile karşılıklı 'Şampiyon' tezahüratı ile yaşadı...