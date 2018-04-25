Fenerbahçe Beşiktaş TFF kararı belli oldu mu? Fenerbahçe Beşiktaş maçı ne olacak?

Bilindiği gibi 19 Nisan akşamı Fenerbahçe Ülker Stadyumu'nda oynanan Fenerbahçe - Beşiktaş maçı yaşanan saha olayları nedeniyle yarıda kalmıştı. Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş'in kafasına atılan cisim sonucunda tecrübeli çalıştırıcı hastaneye kaldılmış kafasına 5 dikiş atılmış ve o geceyi doktor kontrolünde hastanede geçirmişti.

Türkiye Futbol Federasyonu Fenerbahçe Beşiktaş maçıyla ilgili kararını bugün verecek. Tüm Türkiye büyük bir heyecanla TFF'nin vereceği kararı bekliyor. Dün açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım; Şenol Güneş'in tiyatro oynadığını ve Beşiktaş kalecisi Tolga Zengin'in Fenerbahçe taraftarını tahrik ettiğini ifade etti. Bu açıklamalara Beşiktaş'ın tepkisi de sert oldu!

Fenerbahçe Beşiktaş maçı TFF kararı açıklandığı anda milyonların aradığı sorunun cevabı burada olacak...