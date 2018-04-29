Fenerbahçe hata yapmadı! Şampiyonluk yarışı doludizgin

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe, Kasımpaşa deplasmanında 3 puanı 4 golle aldı

Spor Toto Süper Lig'in 31'inci haftasında Fenerbahçe deplasmanda Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup etti. Sarı lacivertli ekibe galibiyeti getiren golleri 31'inci dakikada Josef, 64'üncü dakikada Şener, 74'üncü dakikada Valbuena ve 90+4'üncü dakikada Janssen kaydetti. Ev sahibi Kasımpaşa'nın karşılaşmadaki tek golünü 51'inci dakikada Martin Skrtel kendi kalesine attı.

17'nci dakikada sağ kanattan gelişen Kasımpaşa atağında Mensah'ın ortasında Diagne'nin kafa vuruşu az farkla auta gitti.



18'inci dakikada ceza sahası dışından Aatif'ın çektiği şut kalenin üstünden dışarı çıktı.



24'üncü dakikada sağ kanattan gelişen Kasımpaşa atağında Popov ortaladı. Boş durumdaki Mensah, Volkan'ı geçen topu boş kale yerine yandan dışarı attı.



31'inci dakikada Giuliano'nun ara pasıyla sol kanattan ceza sahasına giren Hasan Ali'nin içeriye çevirdiği topta Josef de Souza'nın vuruşu ağlarla buluştu: 0-1.



35'inci dakikada sağ kanatta Omeruo'dan kurtulan Alper'in içeri çevirdiği topa Soldado dokunamadı.



45+3'üncü dakikada ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Trezeguet'in döner dönmez yaptığı vuruş az farkla auta gitti.



Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 Fenerbahçe'nin üstünlüğüyle sona erdi.



51'inci dakikada ceza sahası içerisinde Mensah'tan seken topta meşin yuvarlağı önünde bulan İlhan Depe'nin şutu Skrtel'e çarparak ağlarla buluştu: 1-1.



61'inci dakikada sağ kanattan Şener'in yaptığı ortada arka direkte Soldado'nun kafa vuruşunu kaleci Eray kornere çeldi. Kornerde oluşan karambolde top kaleci Eray'da kaldı.



64'üncü dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Şener'in içeri çevirdiği top Veigneau'ya çarptı. Meşin yuvarlak tekrardan Şener'in önüne düştü. Şener'in sağ çaprazdan sert vuruşu üst direğe çaparak ağlara gitti: 1-2.



74'üncü dakikada sağ kanattan içeriye giren Giuliano'nun içeri çevirdiği topta Valbuena'nın vuruşu ağlarla buluştu. Kasımpaşalı oyuncular uzun süre Cüneyt Çakır ve yardımcılarına topun dışarıdan çevrildiği yönünde itirazda bulunurken, kaleci Eray sarı kart gördü.





85'inci dakikada sağ kanattan Popov'un yaptığı ortada Diagne'nin kafa vuruşunu kaleci Volkan kornerde çeldi.



90+4'üncü dakikada sağ kanattan içeriye giren Valbuena'nın içeriye çevirdiği top Kasımpaşa savunmasından sekip Janssen'in önüne düştü. Hollandalı oyuncunun vuruşu ağlarla buluştu: 1-4.



Karşılaşmada başka gol olmadı ve Fenerbahçe deplasmanda Kasımpaşa'yı 4-1 mağlup etti.