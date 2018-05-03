Emre Mor bir kez daha kadro dışı

Geçtiğimiz yaz La Liga ekiplerinden Celta Vigo'nun Borussia Dortmund'dan 14 milyon Euro karşılığında transfer ettiği Emre Mor, teknik direktör Juan Carlos Unzue tarafından bir ay içinde ikinci defa kadro dışı bırakıldı.

Kulüp tarihinin en pahalı oyuncusu olan Emre Mor, geçtiğimiz ay gösterdiği bazı disiplinsiz davranışları nedeniyle kadro dışı bırakılmış ve üst üste 3 maç kadroya alınmamıştı. Takip eden süreçte özür dileyen ve affedilen 20 yaşındaki oyuncu Leganes, Barcelona, Valencia ve Villarreal karşılaşmalarında sınırlı da olsa süre bulmuştu.

Buna karşın salı günü yapılan antrenmanda teknik direktör Unzue, Emre Mor'un antrenmanı tamamlamasına izin vermedi ve genç oyuncuyu soyunma odasına gönderdi. Takımın bugün yaptığı çalışmalara katılmayan Emre Mor'un, yaşanan bu gelişmenin ardından sezon sonunda İspanyol ekibinden ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.