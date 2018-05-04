Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Volkan Demirel: Beşiktaş'ın yaptığı hareketler normal gelmedi

: 'ın yaptığı hareketler normal gelmedi

'nin tecrübeli kalecisi , derbisininin siyah beyazlıların sahaya çıkmaması sebebiyle hakem Mete Kalkavan tarafından iptal edilmesinin ardından A Spor canlı yayınında açıklamalarda bulundu.

Giriş Tarihi: 3.5.2018 21:36 Güncelleme Tarihi: 4.5.2018 01:52
Volkan Demirel: Beşiktaş'ın yaptığı hareketler normal gelmedi

ile arasındaki erteleme maçının konuk ekibin sahaya çıkmaması nedeniyle Mete Kalkavan tarafından iptal edilmesinin ardından Fenerbahçe kalecisi A Spor canlı yayınında açıklamalarda bulundu.

Volkan Demirel: Beşiktaş'ın yaptığı hareketler normal gelmedi

Maçın oynanması için ellerinden geleni yaptıklarını belirten Volkan Demirel, "Beşiktaş'ın verdiği karar kendilerini ilgilendirir. Biz üzerimize düşeni yerine getirdik. Maçın oynanması için elimizden geleni yaptık. Sahada sonuçlandırmak istediğimiz bir maçtı. Bu turu böyle geçmek istemezdik. Bunlar futbol adına güzel şeyler değil her şeyin sahaya kalması lazım. Bana taşlar sopalar direkler sökülüp atıldı rakı şişesi atıldı. Hiçbiri gelmedi ama gelse de devam ederdim." dedi.

Yaşananların kumpas olabileceğini belirten Demirel: "O gün tuhaf bir ortam vardı. Hem tribünler hem de Beşiktaş'ın yaptığı hareketle bana çok normal gelmedi. Biz çok olaylar atlattık ama Fenerbahçe taraftarı takımına hiçbir zaman zarar vermedi. O gün bir şeyler olduğunu anladım ve olaylara dahil olmadım." açıklamasında bulundu.

Son dakika haberi: Fenerbahçe - Beşiktaş maçı iptal edildi!
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Volkan Demirel: Beşiktaş'ın yaptığı hareketler normal gelmedi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN