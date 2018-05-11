Okan Buruk: Bir final daha oynayacağız

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe'yi 3-2 yenerek şampiyon olan Teleset Mobilya Akhisarspor, gözünü lige çevirdi.

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında 14 Mayıs Pazartesi günü deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak Teleset Mobilya Akhisarspor, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Yılmaz Atabarut Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenmana koşuyla başlayan yeşil-siyahlı futbolcular, daha sonra 5'e 2 top kapma ve dar alanda pas çalışması yaptı.

Buruk, gazetecilere yaptığı açıklamada, kupa kutlamasını Kayserispor karşılaşmasının ardından yapacaklarını söyledi.

Türkiye Kupası'nı kazanmanın çok önemli bir başarı olduğunu aktaran Buruk, şöyle konuştu:

"Gruplara katılım sağlayarak bu yola ulaştık, bu da çok önemliydi. Hem maddi ve hem manevi anlamda bizim için çok değerliydi. Oyuncularım gerçekten baktığınızda sahada yapabileceklerin en iyisini yapmaya çalıştılar. Çok koştular ve çok çalıştılar, taktiksel anlamda oyunu doğru oynadık ve sonucunda galibiyet geldi. Maçın sonunda 3-1 den sonra gol yemeseydik çok daha rahat bitirebilirdik."

OKAN BURUK'TAN KUPA TEŞEKKÜRÜ

Çok iyi bir takıma karşı oynadıklarını vurgulayan Buruk, "Hem yarı final ve finalde oynadığımız takımlar bütçe ve kadro kalitesi anlamında çok iyi ekiplerdi. Onlarla başa baş oynayabilmek ve onlarla mücadele edebilmek onları geçip kupayı kazanmak bizim için çok değerliydi. Hem yönetimimize, taraftarlarımızla, Akhisar ve bizi destekleyen Türkiye'nin her tarafındaki sporseverlere teşekkür etmek istiyorum. En başta da oyuncularıma teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Pazartesi günü karşılaşacakları Kayserispor karşılaşmasına değinen Buruk, şunları kaydetti:

"Kayserispor için hemen çalışmaya başladık. Kupayı kazandık ama bizim için her şey bitmedi. Pazartesi bizim için çok önemli bir karşılaşma var. Yarın Kayseri'ye hareket edeceğiz. Bir final daha oynayacağız. Kayseri'den puan almak bizim için çok değerli olacak. Bu maçı kazanmak için önümüzde iki gün daha var."

Buruk, kupadan sonra ikinci finale hazırlandığını belirterek, "Pazartesi günkü maçı geçtikten sonra Osmanlıspor maçı var. Bu iki maçtan sonra hedeflerimiz ile ilgili daha net konuşabiliriz. Şu anda ligdeki hedefimiz ön plandadır." değerlendirmesinde bulundu.

Oyunculardan Sissoko ise Fenerbahçe karşılaşmasında çok güzel oynadıklarını belirterek, "Akhisar olarak tarih yazdık ve bunu hak ettik. Önemli olan önümüzde bir Kayserispor maçımız var. Bu maçtan 3 puan alıp bu ligi de bitirmek istiyoruz. Ondan sonra hem kupa şampiyonluğumuzu hem de ligde kalmayı kutlayalım." diye konuştu.