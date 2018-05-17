UEFA Avrupa Ligi Final karşılaşmasında Atletico Madrid, Olympique Marsilya ile karşı karşıya geldi. İspanyol ekibi rakibini 3-0 mağlup ederek UEFA Avrupa Ligi şampiyonu oldu. Karşılaşmanın 21. ve 49. dakikasında ağları sarsan Antoine Griezmann ve 89. dakikada skoru tayin eden Gabi, İspanyol ekibine kupayı getiren isimler oldu.

Atletico Madrid, daha önce UEFA Kupası, 9 sezondur da UEFA Avrupa Ligi olarak düzenlenen kupayı, 3. kez müzesine götürdü. İspanyol temsilcisi, 1962 Avrupa Kupa Galipleri Kupası, 2010 ve 2012 UEFA Avrupa Ligi'nden sonra tarihindeki 4. Avrupa kupasını kazandı. Fransız kulüpleri, UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı 5. finalden de eli boş döndü.

OLYMPIQUE MARSILYA 0 - 3 ATLETICO MADRID (MAÇ SONUCU)

21' Griezmann

49' Griezmann

89' Gabi

ATLETICO MADRID'İ GERMAN BURGOS YÖNETTİ

Atletico Madrid'in Arjantinli teknik direktörü Diego Simeone, Arsenal'e karşı oynanan yarı final ilk maçında, karşılaşmanın hakemine yaptığı yoğun itirazlar nedeniyle tribünlere gönderilmiş ve UEFA tarafından 4 maçtan men edilmişti. Bu ceza sebebiyle yarı final rövanş karşılaşmasında kulübedeki yerini alamayan Simeone, UEFA Avrupa Ligi Final maçını da tribünlerden takip etti. İspanyol ekibini, Simeone'nin yardımcısı German Burgos yönetti. Konuyla ilgili konuşan Simeone maç öncesinde yaptığı açıklamada, "Bu, Almanya'da oynanan Arsenal maçıyla aynı şey. Orada [kulübede] olamayacağım için üzgünüm ancak uzun süredir [Burgos ile] birbirimizi tanıyoruz ve futbolu aynı şekilde anlıyoruz. Ona güveniyorum." demişti.

9 SEZON SONRA İLK KEZ

Atletico Madrid ile Olympique Marsilya, 2008-09 sezonundan bu yana ilk defa bir Avrupa Kupası maçında karşı karşıya geldiler. Öte yandan Olympique Marsilya, 1995-96 sezonunda Paris Saint-Germain'in finalde Rapid Vienna'yı mağlup ederek Kupa Galipleri Kupası'nı kazanmasının ardından bir Avrupa Kupası şampiyonluğu yaşayan ilk Fransız takım olma amacını gerçekleştiremedi. Fransız temsilcisinde Dimitri Payet sakatlığı sebebiyle 32. dakikada yerini Maxime Lopez'e bıraktı. Öte yandan Atletico Madrid'de, sezon sonunda takımdan ayrılacağını açıklayan Fernando Torres, İspanyol ekibiyle ilk defa Avrupa Kupası kazandı.

İSPANYOL EKİPLERİNDEN AVRUPA KUPALARINA AMBARGO

Atletico Madrid'in UEFA Avrupa Ligi'ni şampiyon olarak tamamlamasıyla 2013-14 sezonundan bu yana Avrupa'nın 2 büyük organizasyonunda son 9 şampiyonluğun 8'i İspanyol ekiplerine gitmiş oldu. Buna tek istisna geçtiğimiz sezon Jose Mourinho yönetiminde UEFA Avrupa Ligi'ni kazanma başarısı gösteren İngiliz ekibi Manchester United oldu.

Stat: Lyon

Hakemler: Björn Kuipers, Sander van Roekel, Erwin Zeinstra (Hollanda)

Olympique Marsilya: Mandanda, Sarr, Rami, Gustavo, Amavi, Anguissa, Sanson, Thauvin, Payet (Dk. 32 Lopez), Ocampos (Dk. 55 Njie), Germain (Dk. 74 Mitroglou)

Atletico Madrid: Oblak, Vrsaljko (Dk. 46 Juanfran), Gimenez, Godin, Hernandez, Gabi, Niguez, Correa (Dk. 88 Partey), Koke, Griezmann (Dk. 90 Torres), Diego Costa

Goller: Dk. 21 ve Dk. 49 Griezmann, Dk. 89 Gabi (Atletico Madrid)

Sarı kartlar: Dk. 23 Vrsaljko, Dk. 78 Hernandez (Atletico Madrid), Dk. 38 Amavi, Dk. 75 Gustavo, Dk. 78 Njie (Olympique Marsilya)