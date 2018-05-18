Rıza Çalımbay: Trabzonspor'da çalışmaktan dolayı mutlu oldu

Spor Toto Süper Lig'de 2017-18 sezonunun son haftasında sahasında Kardemir Karabükspor'u 3-0 mağlup eden Trabzonspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, güzel bir sezon geçirdiklerini söyledi.

ÇALIMBAY: "GÜZEL BİR SEZON GEÇİRDİK"

Çalımbay, maç sonrası yaptığı açıklamada şöyle konuştu:

"Ben ve ekibim burada sıkıntılara rağmen güzel sezon geçirdiğimize inanıyoruz. Son maçımızı da böyle şekilde bitirdiğimiz için mutluyuz. Son maçımızı galibiyetle kapattığımız için mutluyuz. Çok güzel bir sezon geçirdik. Zaman zaman sıkıntılar da yaşadık ama Trabzonspor'da çalışmaktan dolayı mutlu oldum. Futbol oynadığım dönemde Trabzon'a geldiğimde hep çok heyecanlanıyordum. Trabzon benim için önemli bir yerdi. Anadolu'dan çıkmış 3 büyüklerle yarışmış, iyi yerlere gelmiş, şampiyonluklar yaşamış bir takım. Buralarda bulunmak güzel şey. Sezon başı gelip başlamak çok farklı bir şey olurdu. O da bizim şansızlığımız. Ben ve ekibim burada sıkıntılara rağmen güzel sezon geçirdiğimize inanıyoruz. Son maçımızı da böyle şekilde bitirdiğimiz için mutluyuz."

"CAMİAYA VE TARAFTARLARA TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Çalımbay, bu tür maçların kolay olmadığını kaydederek, "Mücadele etmezsen konsantre olmaz, oyun disiplininden koparsan bu maçlar zor olur. İkinci yarı oyuncu ve taktik değişikler yaradı 3 gol bulduk. Camiaya, taraftarlara teşekkür ediyorum. Trabzonspor'a çok başarılar diliyorum" diye konuştu.

ÜNAL KARAMAN: "GÜCÜMÜZ BU KADARDI"

Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Ünal Karaman ise yaptığı açıklamada güçlerinin bu kadar olduğunu ifade ederek, "Bulunduğum dönemde oynadığımız müsabakaları sonuç ve performans odaklı çok fazla konuşmaya gerek yok. Kazasız, belasız çok ciddi sakatlıklar yaşamadığımız için oyuncular ve kendi adıma mutluyum. İnsan her hatayı kendi bünyesinde barındıramaz. Başkalarının yaptığı hatalardan da kendimize fayda çıkaracağız ki hayatımıza daha güvenle bakalım. Camia olarak bu sene çok doğru işler yaptığımız söylenemez. Sezon başı kurulan kadrodan zorda kalıp birkaç oyuncu gönderebilirsiniz, bunu anlayışla karşılayabilirsiniz. Ama devre arasında yeni sezon kadrosunu oluşturuyorum diyerek camianın umutlarını bu kadar erken havlu atarak köreltmeye insanların hakkı yoktu. Bundan dolayı üzgünüm. Bende bu işin bir parçası oldum. Kendi adıma da sorumlulukların farkındayım ve üzgünüm. Oyuncularım adına daha çok üzgünüm. Oyuncu kardeşlerime gösterdikleri mücadeleden dolayı teşekkür ediyorum. Karınca kararınca gücümüz bu kadardı. Bir kusurumuz, eksiğimiz varsa affola" dedi.