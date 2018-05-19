CANLI | Medipol Başakşehir - Kasımpaşa

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Şampiyonluk için kazanmaktan başka seçeneği olmayan Medipol Başakşehir, geride kalan 33 haftada topladığı 69 puanla 3. sırada bulunuyor. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Fırat Aydınus yönetiyor. Aydınus'un yardımcıları ise Serkan Ok ve Aleks Taşçığlu.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 0 - 0 KASIMPAŞA (İLK YARI OYNANIYOR)

DİĞER MAÇLARLA İLGİLİ TÜM GELİŞMELER BURADA!

GÖZTEPE - GALATASARAY (CANLI TAKİP İÇİN TIKLAYINIZ)

FENERBAHÇE - KONYASPOR (CANLI TAKİP İÇİN TIKLAYINIZ)

BEŞİKTAŞ - SİVASSPOR (CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ)

MAÇ KADROLARI

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Junior Caiçara, Manuel Da Costa, Alexandru Epureanu, Gael Clichy, Emre Belözoğlu, Mahmut Tekdemir, Edin Visca, Eljero Elia, Riad Bajic, Emmanuel Adebayor

Yedekler: Mert Günok, Uğur Uçar, Alparslan Erdem, Joseph Attamah, İrfan Can Kahveci, Tunay Torun, Kerim Frei, Gökhan İnler, Stefano Napoleoni, Mevlüt Erdinç

Kasımpaşa: Ramazan Köse, Olivier Vaigneau, Syam Ben Youssef, Veysel Sarı, Strahil Popov, David Pavelka, Loret Sadiku, Ahmed Ildız, Samuel Eduok, İlhan Depe, Mbaye Diagne

Yedekler: Eray Birniçan, Kadem Burak Yaşar, Onur Ural, Hakan Demir, Burak Turan, Hasan Bilal, Franck Etoundi, Jhon Murillo

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR NASIL ŞAMPİYON OLUR



Medipol Başakşehir; Kasımpaşa karşısında galip gelmesi ve ikili averajda üstünlük kurduğu lider Galatasaray'ın Göztepe'ye yenilmesi halinde Fenerbahçe'nin alacağı sonuca bakılmaksızın sezonu şampiyon olarak tamamlayacak. Fenerbahçe'nin kazanması ve Galatasaray'ın kaybetmesi olasılığında ise şampiyonluk üçlü averajla belli olacak ve bu durumda ligi Medipol Başakşehir lider olarak tamamlayacak.