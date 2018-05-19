CANLI | Göztepe - Galatasaray

Spor Toto Süper Lig'in son haftasında şampiyon belli oluyor! Ligin zirvesinde oturacak ve şampiyonluk ipini en önde göğüsleyecek olan takım, aynı saatte başlayacak 3 maçın son düdüğü ile birlikte belli olacak. Göztepe - Galatasaray, Fenerbahçe - Konyaspor ve Başakşehir - Kasımpaşa maçlarının sonuçları şampiyonu belirleyecek. Şu anda Galatasaray 3 puan farkla lider. İkinci Fenerbahçe ve üçüncü Başakşehir'in ise puanları eşit. Beşiktaş ise Şampiyonlar Ligi'ne katılabilmek için Sivasspor karşısında galibiyet arayacak.
GALATASARAY - GÖZTEPE
11'LER
GALATASARAY: Muslera, Linnes, Denayer, Serdar, Nagatomo, Donk, Fernando, Belhanda, Feghouli, Rodrigues, Gomis
GÖZTEPE: Beto, Tayfur, Kosanovic, Reis, Leo, Selçuk, Rotman, Castro, Gouffran, Ghilas, Demba Ba
FENERBAHÇE - KONYASPOR (CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN)
BAŞAKŞEHİR - KASIMPAŞA (CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN)
BEŞİKTAŞ - SİVASSPOR (CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN)
KİM NASIL ŞAMPİYON OLUR?
GALATASARAY
Ligin son haftasına 72 puanla lider giren Galatasaray, Göztepe deplasmanından en az 1 puan çıkarması durumunda rakiplerinin alacağı sonuçlara bakmadan 21. şampiyonluğunu ilan edecek.
FENERBAHÇE
F.Bahçe'ye zirve için Konya'yı devirmek yetmiyor. Kazanmaktan başka çaresi olmayan sarı-lacivertliler; G.Saray'ın yenilmesini, Başakşehir'in ise puan kaybını bekleyecek. Eğer berabere kalırsa 4.'lük bile mümkün.
BAŞAKŞEHİR
Başakşehir kazanır, G.Saray kaybeder, aynı puandaki F.Bahçe de 3 puan alırsa şampiyonu üçlü averaj belirleyecek. Üçlü averajda iki rakibine de üstün olan Başakşehir tarihinde ilk kez ipi göğüsleyecek.