CANLI | Göztepe - Galatasaray

Spor Toto Süper Lig'in son haftasında şampiyon belli oluyor! Ligin zirvesinde oturacak ve şampiyonluk ipini en önde göğüsleyecek olan takım, aynı saatte başlayacak 3 maçın son düdüğü ile birlikte belli olacak. Göztepe - Galatasaray, Fenerbahçe - Konyaspor ve Başakşehir - Kasımpaşa maçlarının sonuçları şampiyonu belirleyecek. Şu anda Galatasaray 3 puan farkla lider. İkinci Fenerbahçe ve üçüncü Başakşehir'in ise puanları eşit. Beşiktaş ise Şampiyonlar Ligi'ne katılabilmek için Sivasspor karşısında galibiyet arayacak.

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GALATASARAY - GÖZTEPE

11'LER

GALATASARAY: Muslera, Linnes, Denayer, Serdar, Nagatomo, Donk, Fernando, Belhanda, Feghouli, Rodrigues, Gomis

GÖZTEPE: Beto, Tayfur, Kosanovic, Reis, Leo, Selçuk, Rotman, Castro, Gouffran, Ghilas, Demba Ba

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FENERBAHÇE - KONYASPOR (CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN)

BAŞAKŞEHİR - KASIMPAŞA (CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN)

BEŞİKTAŞ - SİVASSPOR (CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN)

KİM NASIL ŞAMPİYON OLUR?

GALATASARAY

Ligin son haftasına 72 puanla lider giren Galatasaray, Göztepe deplasmanından en az 1 puan çıkarması durumunda rakiplerinin alacağı sonuçlara bakmadan 21. şampiyonluğunu ilan edecek.

FENERBAHÇE

F.Bahçe'ye zirve için Konya'yı devirmek yetmiyor. Kazanmaktan başka çaresi olmayan sarı-lacivertliler; G.Saray'ın yenilmesini, Başakşehir'in ise puan kaybını bekleyecek. Eğer berabere kalırsa 4.'lük bile mümkün.

BAŞAKŞEHİR

Başakşehir kazanır, G.Saray kaybeder, aynı puandaki F.Bahçe de 3 puan alırsa şampiyonu üçlü averaj belirleyecek. Üçlü averajda iki rakibine de üstün olan Başakşehir tarihinde ilk kez ipi göğüsleyecek.