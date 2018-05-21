Beşiktaş, Trabzonsporlu yıldızın peşinde

Spor Toto Süper Lig'de sezonu 71 puanla dördüncü sırada tamamlayan Beşiktaş'ta önümüzdeki sezonun kadro planlaması başladı. Bu doğrultuda Beşiktaş'ın Trabzonspor'un yıldız oyuncusunu kadroya katmak için transfer çalışmalarına başladığı iddia edildi.
Giriş Tarihi: 21.5.2018 19:24Güncelleme Tarihi: 21.5.2018 19:31
Beşiktaş, önümüzdeki sezonun kadrosunu oluşturmak amacıyla transfer çalışmalara hız verdi. Siyah beyazlı ekip gelecek sezonun kadrosunu Trabzonspor'un yıldız oyuncusuyla güçlendirmeyi amaçlıyor.