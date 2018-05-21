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, lu yıldızın peşinde

'de sezonu 71 puanla dördüncü sırada tamamlayan 'ta önümüzdeki sezonun kadro planlaması başladı. Bu doğrultuda Beşiktaş'ın 'un yıldız oyuncusunu kadroya katmak için transfer çalışmalarına başladığı iddia edildi.

Giriş Tarihi: 21.5.2018 19:24 Güncelleme Tarihi: 21.5.2018 19:31
Beşiktaş, Trabzonsporlu yıldızın peşinde

, önümüzdeki sezonun kadrosunu oluşturmak amacıyla transfer çalışmalara hız verdi. Siyah beyazlı ekip gelecek sezonun kadrosunu 'un yıldız oyuncusuyla güçlendirmeyi amaçlıyor.

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Beşiktaş, Trabzonsporlu yıldızın peşinde
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