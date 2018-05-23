Dursun Özbek: Galatasaray'ın 1,1 milyar lira borç alacak farkı var

Sarı-kırmızılı kulübün Kalamış'ta bulunan tesislerinde, "Birlikte çok daha güçlüyüz 5.0" sloganıyla gerçekleştirilen organizasyonda, Dursun Özbek yönetiminin yeni dönem için belirlediği 5 çalışma konusu üzerinde duruldu.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Dursun Özbek, "Çok büyük bir mutluluk yaşadık ve futbol takımımız 21. şampiyonluğu bize yaşattı. Bu şampiyonluk Galatasaray'ımıza çok yakıştı. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum." dedi.

Sarı-kırmızılı kulübün geleceğine dair planlarına değinen Özbek, "Tarih boyunca bazı toplumlar üreterek, bazı toplumlar ise savaşarak kendilerini yaşatmışlardır. Zaman içinde görüldü ki üreterek büyüyen toplumların refah düzeyi daha yüksek olmuştur. Bunu için ben ve ekibim uzun bir süreden beri çalışıyoruz. Üreten Galatasaray'ı oluşturmak ve önümüzdeki yıllara taşımak için çalışıyoruz. Projelerimizin hepsi bu yönde." diye konuştu.

Galatasaray'ın 113. kuruluş yılını kutladığını aktaran Özbek, "Her 25 yılda bir neslin değiştiğini düşünürsek, artık kulüpte 5. neslin dönemi diyebiliriz. Ürettiğimiz projeleri 5 başlık altında topladık, mottomuzu da, 'Galatasaray 5.0' olarak belirledik. Sportif başarıda sürdürülebilirlik, iletişim, yeni nesil sponsorluk ve pazarlama, gayrimenkulde gelecek ve bugün, dijital evrim başlıklarıyla projeler geliştirdik. Bu projeleri, kim seçilirse seçilsin alıp kullanması gerekir. Bir tane hedefimiz var, o da üreten Galatasaray'ı oluşturmak. Önümüzdeki yıllara, nesillere Galatasaray'ı taşımak. Bunun için huzurunuzdayız ve el ele çalışma arzusundayız." değerlendirmesinde bulundu.

Özbek, "Galatasaray'ı uzun yıllar taşıyacak, yeni nesil Galatasaray'ı hazırlayacak ekibimi sizlere tanıtmak istiyorum." ifadelerini kullanıp yönetim, denetleme ve sicil kurulu aday listesinde yer alan isimleri üyelere takdim etti.

"GEÇMİŞTEN ÇOK DERS ÇIKARDIK"

Etkinliğin sonunda ikinci kez kürsüye gelen Dursun Özbek, Galatasaray'ın 36. başkanı olarak görev yaptığını, 20 Ocak 2018 tarihindeki olağanüstü genel kurulda ise görevi Mustafa Cengiz'in devraldığını hatırlatırken, "Ben ve arkadaşlarım bu süre zarfında düşünme fırsatı bulduk. Geçmişten çok ders çıkardık. Bu birikim ve tecrübeyle, Galatasaray için yeni projelere üretmek üzere, yönetime aday olduk. Yepyeni bir ekiple, hizmet için geliyoruz." şeklinde konuştu.

Özbek, 2015 yılında zorlu bir dönemde Galatasaray'ın başına geçtiğini vurgularken, şunları söyledi:

"Başkan olarak görevi devraldığımızda hayli zor bir durum vardı. Sonrasında daha da zorlaştı. Avrupa men cezası geldi. Gelirler düştü, sporcuların moral ve motivasyonu indi. Zor zamanlar yaşadık ama hiç yılmadık. Bu zor günlerin içinde planlamalar da yaptık. Galatasaray için üretmek ve yeni kaynaklar ortaya çıkarmak gerekiyordu. Gayrimenkullerin değerlendirilmesi en önemli örneği. Bunlar kaldıraç olarak kullanılan projelerdi. Mali bağımsızlığa ulaşmak için birer planlama ürünüydü. İlk gelen 342 milyon lira parayla kredi döviz hesaplarını kapattık. Ardından sermaye artışları geldi. Finansal rahatlama, kolay planlamayı getiriyor. Çok başarılı olacağına inandığımız bir futbol takımı kurduk. Bu kurduğumuz takım, değerli hocamız Fatih Terim'in de gelmesiyle bize 21. şampiyonluğu getirdi. Bunu, yaptığımız planlar açısından bir başarı öyküsü olduğu için anlatıyorum."

Özbek, sarı-kırmızılı kulübün mali sorunlarını geride bırakabileceğini anlatarak, "Galatasaray'ın 1,1 milyar lira borç alacak farkı var. Bakıyoruz bazı kulüplerde bu rakam 2,5 milyar lira, 2,1 milyar lira. Galatasaray, şu anda Süper Lig'de kendi yarattığı değerlerle mali anlamda çıkışı olan tek kulüptür. Galatasaray'ın bu dönemde sadece nakit akışı sıkıntısı olacağını düşünüyorum. Bunu düzenlediğimiz takdirde, 2019 yılı sonuna doğru mali yapıda sorun kalmayacaktır. Bunun için yönetim kurulumuzla birlikte 30 milyon avroluk bir fon oluşturduk. Her zaman kulübe destek olacak bir fon. Bunun da bilinmesinde fayda var." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Özbek, Galatasaray Adası'nın yeniden düzenlenerek üyelerin kullanımına açılması için gerekli girişimleri yaptıklarını da sözlerine ekledi.

ADAY YÖNETİCİLERİN MODERATÖRLÜĞÜNDE SÖYLEŞİLER YAPILDI

Dursun Özbek, alışıla gelmişin dışında bir seçim toplantısı düzenlerken, yönetim aday listesinde yer alan isimlerin moderatörlüğünde 5 ayrı söyleşi yapıldı.

Özbek yönetiminin göreve gelinmesi durumunda öncelikli olarak belirlediği, "Sportif başarıda sürdürülebilirlik" konusunda Rıza Morova'nın, "İletişim" konusunda Ceyda Üçer'in, "Yeni nesil sponsorluk ve pazarlama" konusunda Osman Kocaman'ın, "Gayrimenkulde gelecek ve bugün" konusunda Kayhan Berberoğlu ve "Dijital evrim" konusunda da Levent Yaz'ın moderatörlüğünde oturumlar gerçekleştirildi.

Her bir oturumda konusunda uzman isimler üyelere bilgilendirmede bulundu.