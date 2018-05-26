Sinan Bolat, A Milli Takım'da

Tecrübeli kaleci Sinan Bolat, A Milli Futbol Takımı'nın kadrosuna çağrıldı.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan açıklamada, "Belçika'nın Royal Antwerp kulübünde forma giyen Sinan Bolat, A Milli Takım'ın İran, Tunus ve Rusya ile oynayacağı özel maçların aday kadrosuna dahil edildi. Daha önce 6 kez A milli olan 29 yaşındaki kaleci, bu sezon Antwerp ile 37 lig maçına çıktı." ifadelerine yer verildi.

Sinan Bolat son olarak 31 Mayıs 2013'te oynanan Türkiye - Slovenya maçında A Milli Takım forması giymişti.