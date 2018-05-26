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, A 'da

Belçika ekibi forması giyen , Türk ı'nın İran, Tunus ve Rusya ile yapacağı maçların kadrosuna davet edildi.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 26.5.2018 15:55 Güncelleme Tarihi: 26.5.2018 15:56
Sinan Bolat, A Milli Takım'da

Tecrübeli kaleci , A Milli Futbol Takımı'nın kadrosuna çağrıldı.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan açıklamada, "Belçika'nın kulübünde forma giyen Sinan Bolat, A 'ın İran, Tunus ve Rusya ile oynayacağı özel maçların aday kadrosuna dahil edildi. Daha önce 6 kez A milli olan 29 yaşındaki kaleci, bu sezon Antwerp ile 37 lig maçına çıktı." ifadelerine yer verildi.

Sinan Bolat son olarak 31 Mayıs 2013'te oynanan Türkiye - Slovenya maçında A Milli Takım forması giymişti.

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Sinan Bolat, A Milli Takım'da
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