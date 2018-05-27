Mustafa Cengiz yeniden Galatasaray başkanı

Galatasaray Kulübünün 101. olağan genel kurulunda oy sayımı tamamlandı. Galatasaray Lisesi'nde gerçekleştirilen genel kurulda 20 sandığın da sayım işlemi sona ererken, 2525 oy alan Mustafa Cengiz yeniden başkanlığa seçildi. Seçim yarışındaki diğer adaylardan Dursun Özbek 1361, Ozan Korkut 659 ve Ali Fatinoğlu ise 207 oy aldı.

MUSTAFA CENGİZ, 3 YIL DAHA GÖREV YAPACAK

Olağan genel kurulda yeniden başkanlığa seçilen Mustafa Cengiz, 3 yıl süreyle bu görevi üstlenecek. Ocak ayında gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulda başkanlık görevini Dursun Özbek'ten devralan Cengiz, söz verdiği üzere 4 ay sonra olağan genel kurulu toplarken, üyelerin yeniden tercihi olmayı başardı.

CENGİZ'İN YENİ YÖNETİM LİSTESİ ŞU İSİMLERDEN OLUŞTU:

Asil üyeler: Abdurrahim Albayrak, Yusuf Günay, Murat Ece, Kaan Kançal, Mahmut Recevik, Okan Böke, Dilek Kutlu, Dorukhan Acar, Ömer Cansever, Emre Erdoğan, İlber Aydemir.

Yedek üyeler: Metin Karakaya, Banu Vahapoğlu Akgün, Erol Özmandıracı, Özgür Savaş Özüdoğru.

CENGİZ, 20 SANDIĞIN 18'İNDE EN FAZLA OYU ALDI

Genel kurulda başkanlığa bir kez daha seçilen Mustafa Cengiz, 20 sandığın 18'inde en fazla oyu alan isim oldu. Yalnızca 4 ve 20. sandıklarda Dursun Özbek'e geçilen Mustafa Cengiz, diğer 18 sandıktan ilk sırada çıktı.

FATİNOĞLU VE KORKUT TEBRİK ETTİ

Başkan adaylarından Ali Fatinoğlu ve Ozan Korkut, Mustafa Cengiz'i tebrik etti. Farkın açılmasının ardından önce Ali Fatinoğlu, daha sonra ise Ozan Korkut, Mustafa Cengiz'in yanına gelerek tebriklerini iletti. Dördüncü sandığın açılmasının ardından salondan ayrılan Dursun Özbek, tekrar bu alana dönmedi.

ÖZBEK, OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULDAKİ OYUNU YAKALAYAMADI

Sarı-kırmızılı kulüpte yaklaşık 2,5 yıl başkanlık yapmasının ardından ocak ayında gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulda koltuğunu Mustafa Cengiz'e devretmek zorunda kalan Dursun Özbek, o seçimdeki oy oranının gerisinde kaldı. Mustafa Cengiz'in 1703 oyla başkan seçildiği olağanüstü genel kurulda kullanılan 3458 oyun 1623'ünü alan Özbek, 4780 oyun kullanıldığı bu seçimde ise 1361 oyda kaldı.

Kongrede sandıklara göre oyların dağılımı şöyle oldu:

AÇILAN SANDIK SAYISI: 20



MUSTAFA CENGİZ: 2525 oy

DURSUN ÖZBEK: 1361 oy

OZAN KORKUT: 659 oy

ALİ FATİNOĞLU: 207 oy

1. SANDIK

Mustafa Cengiz: 63 oy

Dursun Özbek: 55 oy

Ozan Korkut: 14 oy

Ali Fatinoğlu: 10 oy

2. SANDIK

Mustafa Cengiz: 85 oy

Dursun Özbek: 52 oy

Ozan Korkut: 17 oy

Ali Fatinoğlu: 9 oy

3. SANDIK

Mustafa Cengiz: 82 oy

Dursun Özbek: 67 oy

Ozan Korkut: 17 oy

Ali Fatinoğlu: 10 oy

4. SANDIK

Mustafa Cengiz: 85 oy

Dursun Özbek: 89 oy

Ozan Korkut: 39 oy

Ali Fatinoğlu: 11 oy

5. SANDIK

Mustafa Cengiz: 104 oy

Dursun Özbek: 62 oy

Ozan Korkut: 34 oy

Ali Fatinoğlu: 17 oy

6. SANDIK

Mustafa Cengiz: 110 oy

Dursun Özbek: 75 oy

Ozan Korkut: 25 oy

Ali Fatinoğlu: 11 oy

7. SANDIK

Mustafa Cengiz: 109 oy

Dursun Özbek: 66 oy

Ozan Korkut: 25 oy

Ali Fatinoğlu: 10 oy

8. SANDIK

Mustafa Cengiz: 100 oy

Dursun Özbek: 79 oy

Ozan Korkut: 35 oy

Ali Fatinoğlu: 12 oy

9. SANDIK

Mustafa Cengiz: 158 oy

Dursun Özbek: 48 oy

Ozan Korkut: 37 oy

Ali Fatinoğlu: 13 oy

10. SANDIK

Mustafa Cengiz: 141 oy

Dursun Özbek: 64 oy

Ozan Korkut: 42 oy

Ali Fatinoğlu: 12 oy

11. SANDIK

Mustafa Cengiz: 164 oy

Dursun Özbek: 72 oy

Ozan Korkut: 37 oy

Ali Fatinoğlu: 14 oy

12. SANDIK

Mustafa Cengiz: 201 oy

Dursun Özbek: 54 oy

Ozan Korkut: 43 oy

Ali Fatinoğlu: 10 oy

13. SANDIK

Mustafa Cengiz: 174 oy

Dursun Özbek: 54 oy

Ozan Korkut: 44 oy

Ali Fatinoğlu: 8 oy

14. SANDIK

Mustafa Cengiz: 184 oy

Dursun Özbek: 60 oy

Ozan Korkut: 38 oy

Ali Fatinoğlu: 10 oy

15. SANDIK

Mustafa Cengiz: 150 oy

Dursun Özbek: 50 oy

Ozan Korkut: 50 oy

Ali Fatinoğlu: 9 oy

16. SANDIK

Mustafa Cengiz: 143 oy

Dursun Özbek: 55 oy

Ozan Korkut: 38 oy

Ali Fatinoğlu: 11 oy

17.SANDIK

Mustafa Cengiz: 124

Dursun Özbek: 61

Ozan Korkut: 25

Ali Fatinoğlu: 9

18.SANDIK

Mustafa Cengiz: 116

Dursun Özbek: 58

Ozan Korkut: 35

Ali Fatinoğlu: 6

19. SANDIK

Mustafa Cengiz: 102

Dursun Özbek: 98

Ozan Korkut: 30

Ali Fatinoğlu: 8

20. SANDIK

Mustafa Cengiz: 120

Dursun Özbek: 132

Ozan Korkut: 27

Ali Fatinoğlu: 7

İŞTE GÜN BOYU GENEL KURULDA YAŞANANLAR...

OY VERME İŞLEMİ SONA ERDİ

Galatasaray Kulübünün olağan seçimli genel kurulunda oy verme işlemi tamamlandı.

Sarı-kırmızılı kulübün 101. dönem yönetiminin belirleneceği ve Galatasaray Lisesi'nde gerçekleştirilen kongrenin saat 11.00'de başlayan oy kullanma işlemi saat 15.00 itibarıyla sona erdi.

Oy kullanma süresinin dolmasının ardından kapatılan sandıklar, görevliler tarafından sayım için Tevfik Fikret Salonu'na getirildi. Burada 20 sandığa atılan oylar tek tek sayılarak tasnif edilecek.

KONGRE DİVAN BAŞKANI METİN ASLAN

Genel kurulda ilk olarak kongre divan başkanlığına Metin Aslan seçildi.

Başkan Mustafa Cengiz, oturumu açtığı konuşmasında, "37. başkan olarak, 38. başkanı seçmek üzere olağan seçimli genel kurulu açıyorum. Camiamıza ve milletimize hayırlı olsun" dedi. Mustafa Cengiz'in ismini açıkladığı Metin Aslan, oybirliğiyle divan başkanlığına seçildi. Metin Aslan'ın seçilmesinin ardından Mustafa Cengiz, "Doğru, adil, tarafsız, Galatasaray'a yakışır bir seçim diliyorum ve hepinize saygılar sunuyorum" diyerek oturumu açtı. Divan heyetinin seçilmesinin ardından Divan Başkanı Metin Aslan, yeterli çoğunluğun olduğunu ifade etti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başkan adaylarının konuşmalarına geçildi.

Adaylardan Dursun Özbek 3, Mustafa Cengiz 9, Ozan Korkut 10 ve Ali Fatinoğlu 14 numaralı sandıklarda oy kullanacak.

Başkan adayları bir arada poz verdi. (Soldan sağa: Mustafa Cengiz, Ali Fatinoğlu, Ozan Korkut ve Dursun Özbek)

ADAYLARIN LİSTELERİ

Yeni dönemde başkanlığa talip olan 4 adayın yönetim kurulu aday listelerinde şu isimler yer alıyor:

MUSTAFA CENGİZ:

Asil üyeler: Abdürrahim Albayrak, Yusuf Günay, Murat Ece, Kaan Kançal, Mahmut Recevik, Okan Böke, Dilek Kutlu, Dorukhan Acar, Ömer Cansever, Emre Erdoğan.

Yedek üyeler: Metin Karakaya, Banu Vahapoğlu Akgün, Erol Özmandıracı, Özgür Savaş Özüdoğru, İlber Aydemir.

Başkan Mustafa Cengiz oyunu 9 numaralı sandıkta kullandı.

DURSUN ÖZBEK:

Asil üyeler: Metin Öztürk, Nasuhi Sezgin, Taner Aşkın, Rıza Tevfik Morova, İbrahim Ziyal, Levent Yaz, Osman Kocaman, Ercüment Erdem, Niyazi Yelkencioğlu, Dikran Gülmezgil.

Yedek üyeler: Cenk Eyüboğlu, Osman Aral, Fırat Uygur, Ceyda Üçer, Kayhan Berberoğlu.

Başkan Adayı Dursun Özbek oyunu 3 numaralı sandıkta kullandı.

OZAN KORKUT:

Asil üyeler: Tuncer Hunca, Şener Macun, Burak Elmas, Adnan Öztürk, Fehmi Naci Cansun, Başar Yücel, Cem Ersan, Mete İkiz, Reşit Sinanlı, İsmail Gökhan Esin.

Yedek üyeler: Burak Altınbaşak, Tuba Toprak Tuncel, Tunca Hazinedaroğlu, Cenk Soyer, Cemal Murat Akar.

Başkan Adayı Ozan Korkut oyunu 10 numaralı sandıkta kullandı.

ALİ FATİNOĞLU:

Asil üyeler: Deniz Gün Enön, Kemal Ersin Pirinç, Remzi Tözün, Ahu Yaşar Aydın, Levent Karadeniz, İbrahim Bozan, Cemal Dayıoğlu, Pınar Altuğ Tüfekçioğlu, Cenk Gönenç, Ali Araptarlı.

Yedek üyeler: Denizhan Ege, Arda Nal, Çetin Öner, Gürhan Ozanoğlu, Esat Akbülbül.

Başkan adayları Ozan Korkut ve Ali Fatinoğlu.

BAŞKAN ADAYLARI SON KONUŞMALARINI YAPTI

Galatasaray'da 38. başkanın seçileceği olağan seçimli genel kurul öncesinde başkan adayları son konuşmalarını yaptı. Her başkan adayı, birbirlerine başarılar diledi.

ALİ FATİNOĞLU: "GALATASARAY'A HİZMET ETME AŞKIYLA BURADAYIZ"

Ali Fatinoğlu ilk konuşmacı olarak kürsüye gelerek, "Ali Fatinoğlu ve ekibi olarak buradayız ve Galatasaray'a hizmet etme aşkıyla buradayız. Galatasaray'ı hak ettiği müzemizde olmayan tek kupa olan Şampiyonlar Ligi Kupası'nı, buradaki 4 adayın tek hedefi olarak adaylığımızı koyuyoruz. Yönetimimizde 11 kadın görev almakta ama kadın oldukları için değil, her biri ihtisas özellikleri nedeniyle kadromuzda. Bu seçimin Galatasaray için hayırlı olmasını, en faydalı kim olacaksa onun kazanmasını diliyorum. Diğer 3 adaya da başarılar diliyorum. Kazanan Galatasaray olsun, en büyük Galatasaray. Galatasaray'ı en iyi kim yönetecekse, sandıktan onun çıkmasını istiyorum" dedi.



DURSUN ÖZBEK: "MALİ VE SPORTİF BAŞARI HEDEFLİYORUZ"



Bir önceki başkan Dursun Özbek, Galatasaray'ın geleceği için herkesin burada olduğunu belirterek, "Galatasaray'da seçimler festival havasında geçiyor. Çok adaylı bir seçim oldu ve bu da çok güzel. Galatasaray'da 500 yıllık kültürel birikimin getirdiği demokratik anlayış, üretmeye yönelik adayların çoğunluğu Galatasaray için çok güzel. Bu seçimde ben ve arkadaşlarım, Galatasaray'ı üreten bir Galatasaray yapmak için aday olduk. Toplumlar ürettiklerine bağlı olarak geleceklerini hazırlarlar. Üreten Galatasaray'ı nasıl planladığımız geçtiğimiz süre içinde sizlere açıklamaya çalıştık. Takımımız şampiyonluğa koşarken seçimle ilgili polemiklerin, yıpranmaya neden olmaması için şampiyonluğun ardından projelerimizi anlatmaya çalıştık. Elbette eksiklerimiz olmuştur. Önemli olan projelerin Galatasaray'ın geleceği için çok önemli olduğunu vurgulamak istiyorum. Üreterek mali başarı yakalamak istiyoruz. Bununla birlikte sportif başarıyı yakalamak istiyoruz. Bizim Galatasaray'da yapmak istediklerimiz bu. Birlik, beraberlik, huzur ve bütünlüğü sağlamamız gerekiyor. Seçim, Galatasaray'a hayırlı olsun. Galatasaray'a yakışır bir biçimde tecelli edeceğine eminim. Her şey Galatasaray için, yaşasın Galatasaray" açıklamasını yaptı.

Başkan Adayı Dursun Özbek ve Başkan Mustafa Cengiz, Genel Kurul'da yan yana oturdu.



MUSTAFA CENGİZ: "HERKESE TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Başkan Mustafa Cengiz, yaptığı kısa konuşmasına teşekkür ederek başlayarak, "Bana oy verecek ve vermeyecek herkese teşekkür ederim. Hepsi Galatasaraylı ve çok değerli insanlar. Burada söylenecek her şey söylenmedi ama kanaat oluşması için her şey söylendi. İyi seçimler diliyorum" diye konuştu.

OZAN KORKUT: "GALATASARAY ASLA SATILAMAZ"

Böyle bir özel günde okuduğu okulda olmaktan dolayı mutlu olduğunu söyleyen Ozan Korkut, "Bu özel günde, kendi evimde, kendi okulumda, yuvamda sizlerle beraber olduğum için gururluyum. Galatasaray, tarihi seçimlerinden birini yaşıyor. Bu seçimde bize göre aslında 2 seçenek var. Birisi bu noktaya gelmemize neden olan ve temelinde tek adam mantığı yatan, Galatasaray'ı gayrimenkul projeleri olarak gören bir seçenek. Diğeri de bizim gibi, Galatasaray'ı sportif olarak üreterek kara geçirmeye çalışan bir seçenek. Fikirlerimizi, projelerimiz ve ekibimizi tanıttık. Kırıcı olacak her türlü söylemden uzak durduk. Ekibim 6 ayrı başkanla çalışmış, 24 yıllık tecrübesi olan Galatasaraylılar'dan oluşmaktadır. Galatasaray Lisesi'nde okumuş, Galatasaray takımlarında basketbol oynamış, camiamızı hem yurt içinde hem de uluslararası arenada temsil etmiş birisiyim. Başkan adayı olduğum andan itibaren gençliğim söz konusu oldu. Galatasaray'ın mazisi gençlerin başarıları ve kendisini vatan için feda etmiş gençlerle doludur. Kazanmamız durumunda Çanakkale Şehitleri'nin önünde Galatasaraylı gençlerin anısına saygı olarak ilk fotoğrafımızı orada çektireceğiz. Seçim çalışmamıza "Galatasaray'da verilen söz tutulur" diye başlattık. Yine aynı şekilde son buluyor çalışmamız. Galatasaray, Galatasaraylılar'ındır ve asla satılamaz. Hepinize saygılar sunuyorum" ifadelerini kullandı.

BAŞKAN ADAYLARI OYLARINI KULLANDI

Galatasaray Kulübünün olağan genel kurulunda başkan adayları oylarını kullandı.

Galatasaray Lisesi'nde gerçekleştirilen kongrede adaylardan Mustafa Cengiz 9, Dursun Özbek 3, Ozan Korkut 10, Ali Fatinoğlu ise 14 numaralı sandıkta oylarını verdi.

Mustafa Cengiz, oy verme işlemi sırasında yaptığı konuşmada, "Galatasaray geleneklerine uygun bir seçim yapıyoruz. Kapalı oy, açık sayım. Netice ne olursa olsun saygı duymak lazım. Hem camiamıza hem de ülkemize hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

Dursun Özbek seçimin hayırlı olmasını dileyerek, "İnşallah Galatasaray'a en iyi şekilde hizmet edecek ekip seçilecektir." diye konuştu.

Ozan Korkut da sandık başında basın mensuplarına açıklamada bulunurken, "Galatasaray'daki demokratik seçimin güzelliği, seçimin bayram havasında geçmesini sağlıyor" ifadelerini kullandı.

ADNAN ÖZTÜRK: "GALATASARAY, DEMOKRASİNİN DOĞDUĞU YERLER ARASINDADIR"

Galatasaray'ın eski yöneticilerinden olan ve başkan adayı Ozan Korkut'un listesinde yer alan Adnan Öztürk, seçimin çok demokratik bir ortamda geçtiğini belirterek, "Galatasaray, demokrasinin doğduğu yerler arasındadır" dedi.



Galatasaray'da gerçekleşen başkanlık seçiminde başkan adaylarından Ozan Korkut'un listesinde yer alan eski yönetici Adnan Öztürk açıklamalarda bulundu. Beklenenin üzerinde bir katılımın olduğunu ifade eden Korkut, "Türk futbolunun hali belli, büyük kulüplerin de durumu ortada. Kulüplerde büyük bir değişim talebi var. Galatasaray ve Fenerbahçe'de bu var. Galatasaray seçimi daha önce. Bizler bu değişimi temsil eden üyeleriz. İlkleri her zaman Galatasaray yazdığı için bugün de bu değişim kazanır diye umuyorum. Camiaya hayırlı olmasını diliyorum" dedi.



"FENERBAHÇE'DE DE OLMASI GEREKEN BU"



Ali Koç'un Galatasaray seçimiyle ilgili olarak yaptığı "Demokratik bir şekilde bütün başkan adayları listelere ulaşabildi. Galatasaray'ı tebrik ediyorum" açıklamasıyla ilgili konuşan Adnan Öztürk, "Ali Bey'e teşekkür ederiz. Galatasaray, demokrasinin doğduğu yerlerin arasında gelir. Tevfik Fikret burada müdürlük yaptı, Mustafa Kemal Atatürk 3 kez ziyaret etti burayı. Genelde ben sakin bir insanım ama bazı yeni üyelerde alışılagelmişin dışında durumlar var. Burada broşür dağıtılmasın diyenler oldu. Burada rakipler olur, seçim yapılır ve rekabet biter dedim. Bugün küçük bir durum oldu burada. Fenerbahçe'de de olması gereken bu. Demokraside insanlara kendinizi anlatacaksınız. Bu bir sevda meselesi ve herkes kararını veriyor. Ama değişimi Galatasaray başlatsın. Türk futbolunun ve kulüplerin değişime ihtiyacı var. Bizim ekibe genç diyorlar ama ben 55 yaşındayım. 45 yaş ortalaması var. Son derece iyi eğitimli insanlar var ekibimizde" diyerek sözlerini tamamladı.

İBRAHİM ZİYAL: "DURSUN ÖZBEK ŞAMPİYONLUK KAZANDIRDI"

Dursun Özbek'in listesinde yer alan Prof. Dr. İbrahim Ziyal, sarı-kırmızılıların Dursun Özbek'in kurduğu takımla şampiyon olunduğunu belirterek, "İnşallah Dursun Özbek kazanır" ifadelerini kullandı.



Galatasaray'da başkan adaylarından Dursun Özbek'in listesinde yer alan Prof. Dr. İbrahim Ziyal, İHA'ya yaptığı açıklamada son derece güzel bir gün yaşadıklarını söyleyerek, "5 bine yakın katılım var. Kazanan kim olursa olsun, Galatasaray için hayırlısı olsun. Kazananın yanında olacağız ve Galatasaray için el birliğiyle çalışacağız" dedi.



Görev dağılımıyla ilgili herhangi bir çalışma yapılmadığını söyleyen Ziyal, "Şu anda görev dağılımıyla ilgili bir durum yok. Kazanırsak sonrasında hep beraber ekip olarak alınabilecek görevleri paylaşacağız" açıklamasını yaptı.



"DURSUN ÖZBEK ŞAMPİYONLUK KAZANDIRDI"



Dursun Özbek'in şansının çok yüksek olduğunu söyleyen Ziyal, "Son dönemde çok emek verdi Galatasaray'a. Yeni bir takım kurdu, Fatih Terim'i takımın başına getirdi. Şampiyonluk kazandırdı kulübe. Birçok projesi var başlattığı ve devam etmesi gerekiyor. Bu projelere hakim olan kişi de Dursun Özbek. İnşallah bu seçimi kazanır" diyerek sözlerini sürdürürken, kazanamamaları durumunda ise yeni yönetime destek vereceklerini ifade ederek, "Her zaman Galatasaray için doğru olan şeyleri yapmak zorundayız. Kim seçilirse seçilsin yanında olacağız ve elimizden gelen desteği vereceğiz" diye konuştu.

ADNAN POLAT 7 YIL SONRA GELDİ

Sarı-kırmızılı kulübün eski başkanlarından Adnan Polat'ın genel kurula gelmesi dikkati çekti.

Yönetiminin 2011 yılı mali genel kurulunda idari yönden ibra edilmemesi sonrası erken seçime gitmek durumunda kalan ve tekrar başkan adayı olmayan Adnan Polat, o dönemden sonra kulübün hiçbir organizasyonuna katılmamıştı.

Yedi yıl sonra ilk kez bir kulüp etkinliğine katılan Polat, Mustafa Cengiz yönetimine destek verdi.

Öte yandan, eski Başbakanlardan Mesut Yılmaz, eski İçişleri Bakanlarından Mehmet Ağar, Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili olarak görev yapan sarı-kırmızılı eski yönetici Ali Dürüst, Galatasaray'ın eski oyuncusu ve teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu, eski futbolculardan Bülent Korkmaz, Ayhan Akman, Ergün Pembe, Vedat İnceefe, Volkan Arslan, Emre Aşık ve Hakan Ünsal, şarkıcılar Coşkun Sabah ile Kenan Doğulu da oy vermeye gelen isimler arasında yer aldı.

KATILIM YÜKSEK OLDU

Galatasaray'da genel kurul üyelerinin seçime ilgisi yüksek oldu.

Seçim için 4 bin 803 üyenin liseye gelerek, kartlarını aldıkları duyuruldu.

Gün boyu Galatasaray Lisesi'ne akın eden üyeler, ana bahçede büyük bir yoğunluk oluşturdu.

Galatasaray Futbol Takımı'nın kazandığı Spor Toto Süper Lig şampiyonluğu ve kadın basketbol takımının kazandığı FIBA Avrupa Kupası şampiyonluğu kupaları da bahçede sergilendi.