Zidane, Galatasaray'ın kapısından döndü

Real Madrid'e 3 yıl üst üste Şampiyonlar Ligi kupası kazandıran teknik direktör Zinedine Zidane istifa etti... Peki Zidane, Galatasaray'ın kapısından nasıl döndü? Belki de daha hiç duymadığınız bir hikaye....

2,5 yıldır Real Madrid'de teknik direktörlük yapan Zinedine Zidane, düzenlediği basın toplantısıyla Madrid ekibinden ayrıldığını açıkladı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde üst üste 3 kez şampiyonluk yaşayan ilk teknik direktör olarak tarih yazan Zidane, futbolculuk döneminde de üç kez dünyanın en iyi futbolcusu seçilmişti.