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Zidane, 'ın kapısından döndü

'e 3 yıl üst üste Şampiyonlar Ligi kupası kazandıran teknik direktör istifa etti... Peki Zidane ile 'ı bağlayan olay ne? Kimin döneminde dünyaca ünlü yıldız Galatasaray'ın kapısından döndü! işte yüzyılın i olacakken gerçekleşmeyen o transferin ilginç hikayesi...

Giriş Tarihi: 1.6.2018 01:34 Güncelleme Tarihi: 1.6.2018 01:41
Zidane, Galatasaray'ın kapısından döndü

'e 3 yıl üst üste Şampiyonlar Ligi kupası kazandıran teknik direktör istifa etti... Peki Zidane, 'ın kapısından nasıl döndü? Belki de daha hiç duymadığınız bir hikaye....

2,5 yıldır Real Madrid'de teknik direktörlük yapan Zinedine Zidane, düzenlediği basın toplantısıyla Madrid ekibinden ayrıldığını açıkladı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde üst üste 3 kez şampiyonluk yaşayan ilk teknik direktör olarak tarih yazan Zidane, futbolculuk döneminde de üç kez dünyanın en iyi futbolcusu seçilmişti.

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Zidane, Galatasaray'ın kapısından döndü
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