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'dan paylaşımı

2004 ila 2012 yılları arasında 'de forma giyen ve sarı lacivertli takımda birçok başarıya imza atan Brezilyalı oyuncu , Seçimli Olağan Genel Kurul'da başkan seçilen için sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Giriş Tarihi: 3.6.2018 23:19 Güncelleme Tarihi: 4.6.2018 01:48
Alex de Souza'dan Ali Koç paylaşımı

tarihinin önemli futbolcularından , Fenerbahçe başkanlığına seçilen 'a sosyal medya hesabından yayımladığı mesajla başarı dileklerinde bulundu.

Alex, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Sn. Ali Koç, Fenerbahçe'nin önderliğini üstlendiğiniz bu dönemde size başarılar dilerim." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe formasıyla 333 resmi maçta forma giyen Alex De Souza 167 gol ve 142 asistle oynadı ve Fenerbahçe taraftarlarınca Yoğurtçu Parkı'na heykeli dikildi.

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Alex de Souza'dan Ali Koç paylaşımı
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