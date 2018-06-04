Alex de Souza'dan Ali Koç paylaşımı

Fenerbahçe tarihinin önemli futbolcularından Alex de Souza, Fenerbahçe başkanlığına seçilen Ali Koç'a sosyal medya hesabından yayımladığı mesajla başarı dileklerinde bulundu.



Alex, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Sn. Ali Koç, Fenerbahçe'nin önderliğini üstlendiğiniz bu dönemde size başarılar dilerim." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe formasıyla 333 resmi maçta forma giyen Alex De Souza 167 gol ve 142 asistle oynadı ve Fenerbahçe taraftarlarınca Yoğurtçu Parkı'na heykeli dikildi.