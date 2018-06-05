Son Dakika: Fenerbahçe transfer haberleri (5 Haziran 2018) - Ali Koç'tan son dakika operasyonu

Fenerbahçe'de kartlar yeniden dağıtılıyor. Geçen sezon takımı ikinci yapan Aykut Kocaman'a teşekkür edip yollar ayrılacak ve değişim başlayacak. Fransız sportif direktör Damien Comolli ile anlaşan Ali Koç yönetimi transfere kaleden başlayacak, Portekizli Neto ve Hollandalı Janssen'in kiralık sözleşmeleri sona eriyor bu isimler takımlarına geri dönecek. Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri burada!

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak? Bu soru tüm Fenerbahçelilerin yanıtını araştırdığı konular arasında yer alıyor. Öyle ki yapılacak transferler de teknik direktörün gelmesinden sonra başlayacak.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ

İLK ADAY LAURENT BLANC

Ali Koç'un teknik direktörlük listesindeki en kuvvetli aday Fransız teknik adam Laurent Blanc. En son Fransız devi PSG'yi çalıştıran deneyimli teknik adam 2 yıldır boşta. Blanc, daha önce Fransa milli takımını da çalıştırmıştı.

CLAUDIO RANIERI

İngiltere'de peri masalını başaran Claudıo Ranıerı de listedeki diğer isim. Leicester City ile şampiyon olan İtalyan teknik adam geçen sezon Nantes takımını çalıştırmıştı.

JORGE JESUS

Portekiz ekibi Sporting Lizbon'un teknik direktörlüğünü yapan Jorge Jesus; deli dolu kişiliğiyle biliniyor oldukça hırslı olan deneyimli teknik adamın adı daha önce Beşiktaş ile de anılmıştı. Sporting Lizbon'da yaşanan gerilim ve problemler yüzünden Jesus; Sporting'ten ayrılmak istiyor.

BARCELONA'YA TAARUZ VAR!

Barcelona'da çok fazla forma şansı bulamayan Vidal, Paco Alcacer, Andre Gomes ve Denis Suarez ile ilgili temaslarda bulunacak Ali Koç'un bu isimlerden bazılarını Fenerbahçe'ye kazandıracağı iddia ediliyor.

Fenerbahçe'de yeni başkanın belli olmasıyla birlikte gözler transfere çevrildi. Şampiyonluk özlemine son verecek ve 'hücum futbolu' oynayacak iddialı bir kadro kurmak isteyen başkan Ali Koç'un önünde 110 futbolcudan oluşan bir liste olduğu belirtiliyor..

Koç'un daha önce anlaştığı bir İngiliz firmanın her mevki için 10 futbolcu izlediği ve bu isimleri; yaş, kariyer, maaş, bonservis ücreti gibi bölümlerde raporlayarak yönetime sunduğu öğrenildi..

KRİTER: GENÇLİK YETENEK

Yeni teknik direktör belirlendikten sonra transfer için düğmeye basılması bekleniyor. Alınacak isimlerin ağırlıkla belirlenen bu listeden olacağı, teknik direktöre sadece mevkinin sorulup, listedeki oyuncular içinden seçim yapmasının isteneceği ifade ediliyor..

Ali Koç'un koyduğu kriter gereği yaşlı yıldızlar yerine daha çok genç, yetenekli ve gelecek vaat eden, ileride satıp parasal olarak geri dönüş sağlayacak oyuncular transfer edilecek..

BARÇA'DAN 2-3 OYUNCU!

Ali Koç, transfer edilecek oyuncuları sır gibi gizlerken, eski yönetici Selim Soydan, "Ali Koç'un Barcelona'dan 3 tane oyuncu alma ihtimali var. Böyle bir durum olduğunu iyi bir yerden duydum'' dedi. Bu durum taraftarları heyecanlandırdı. Koç'un Barcelona Kulübü ile sıcak ilişkileri var..

KAYNAK SPONSOR İLE SAĞLANACAK

Yeni yönetimin önündeki en büyük engel UEFA kıskacı. Finansal Fair Play anlaşması gereği sarı-lacivertli kulüp gelir elde etmeden oyuncu alamıyor..