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Başkanı , Guti için 'ya gidiyor

ekiplerinden ’ta; başkan , yardımcı antrenörlük için teklif yapılan Guti’yle görüşmek üzere ’ya gidiyor.

Giriş Tarihi: 11.6.2018 19:53 Güncelleme Tarihi: 11.6.2018 20:03
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Guti için İspanya'ya gidiyor

Kulübü Başkanı , yardımcı antrenörlük için teklifte bulunduğu Guti Hernandez ile 'da bir araya gelecek.

Yeni sezon için yardımcı antrenör arayışında olan Beşiktaş son olarak eski futbolcularından Guti'de karar kılmıştı.

Başkan Fikret Orman 41 yaşındaki İspanyol antrenör ile görüşmek için Madrid'e gitti.

Siyah-beyazlıların teklifine olumlu yaklaşan Guti'nin Fikret Orman ile yapacağı görüşmenin ardından görevi kabul etmesi bekleniyor.

Geçen sezon 19 yaş altı takımının teknik direktörlüğü yapan Guti, 2010-2012 yılları arasında siyah-beyazlı takımın formasını giymişti.

(Ntvspor)

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Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Guti için İspanya'ya gidiyor
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