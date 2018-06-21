CANLI | Arjantin - Hırvatistan

2018 Dünya Kupası D Grubu karşılaşmasında açılış maçında İzlanda'yla 1-1 berabere kalan Arjantin, ilk maçında Nijerya'yı 2-0 mağlup eden Hırvatistan'la karşılaşıyor. 21.00'da Nizhny Novgorod Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı Özbekistan Futbol Federasyonu'ndan Ravshan Irmatov yönetecek. Irmatov'un yardımcılıklarını Abdukhamidullo Rasulov ve Jakhongir Saidov yapacak.

ARJANTİN - HIRVATİSTAN

İKİ EKİP ARASINDA BEŞİNCİ RANDEVU

Arjantin ile Hırvatistan arasında şimdiye kadar oynanan 4 karşılaşmadan Güney Amerika ekibi 2 galibiyet çıkarırken Hırvatlar 1 maçtan galip ayrıldılar. Taraflar arasındaki 1 maçta ise eşitlik bozulmadı. Messi, Hırvatistan karşısında oynadığı son 2 maçta da fileleri sarsma başarısı gösterirken Arjantin Milli Takımı formasıyla ilk golünü de Hırvatistan'a karşı attı.

DÜNYA KUPASI KADROLARI

ARJANTİN

Kaleci: Nahuel Guzman (Tigres), Franco Armani (River Plate), Willy Caballero (Chelsea)

Savunma: Gabriel Mercado (Sevilla), Federico Fazio (Roma), Nicolas Otamendi (Manchester City), Cristian Ansaldi (Inter), Nicolas Tagliafico (Ajax), Marcos Rojo (Manchester United)

Orta saha: Ever Banega (Sevilla), Javier Mascherano (Hebei China Fortune), Eduardo Salvio (Benfica), Lucas Biglia (Milan), Angel Di Maria (PSG), Giovani Lo Celso (PSG), Manuel Lanzini (West Ham United), Maximiliano Meza (Independiente), Marcos Acuna (Sporting Lisbon)

Forvet: Lionel Messi (Barcelona), Sergio Aguero (Manchester City), Gonzalo Higuain (Juventus), Cristian Pavon (Boca Juniors), Paulo Dybala (Juventus)

HIRVATİSTAN

Kaleci: Danijel Subasic (Monaco), Lovre Kalinic (Gent), Dominik Livakovic (Dinamo Zagreb).

Defans: Vedran Corluka (Lokomotiv Moskova), Domagoj Vida (Beşiktaş), Ivan Strinic (Sampdoria), Dejan Lovren (Liverpool), Sime Vrsaljko (Atletico Madrid), Josip Pivaric (Dinamo Kiev), Tin Jedvaj (Bayer Leverkusen), Duje Caleta-Car (Salzburg)

Orta saha: Luka Modric (Real Madrid), Ivan Rakitic (Barcelona), Mateo Kovacic (Real Madrid), Milan Badelj (Fiorentina), Marcelo Brozovic (Inter), Filip Bradaric (Rijeka)

Forvet: Mario Mandzukic (Juventus), Ivan Perisic (Inter), Nikola Kalinic (Milan), Andrej Kramaric (Hoffenheim), Marko Pjaca (Schalke 04), Ante Rebic (Eintracht Frankfurt)