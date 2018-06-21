CANLI | Fransa - Peru

2018 Dünya Kupası'nda, günün ikinci maçında C Grubu'nun iddialı ekibi Fransa, Peru'yla karşı karşıya geliyor. Ekaterinburg Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Birleşik Arap Emirlikleri Futbol Federasyonu'ndan Mohammed Abdulla yönetiyor.

FRANSA 1 - 0 PERU (İLK YARI SONA ERDİ)

34' Kylian Mbappe

İLK 11'LER

Fransa: Lloris, Pavard, Varane, Umtiti, Hernandez, Kante, Pogba, Matuidi, Mbappe, Griezmann, Giroud



Peru: Gallese, Advincula, Ramos, Rodriguez, Trauco, Aquino, Yotun, Carrillo, Cueva, Flores, Guerrero

TARAFLAR ARASINDA İKİNCİ RANDEVU

Kupada oynadığı ilk maçta Avustralya'yı 2-1'le geçen Fransa ile açılış maçında Danimarka'ya 1-0 mağlup olan Peru arasında şimdiye kadar bir maç oynandı. 1982'nin Nisan ayında oynanan bu hazırlık karşılaşmasında Peru rakibini 1-0'la geçti. Öte yandan Fransa'yı Dünya Kupası tarihinde mağlup eden son Güney Amerika ekibi 1978'de Arjantin olmuştu.

FRANSA'NIN DÜNYA KUPASI YOLU

Futbolcu kökenli teknik adamlardan Fransız Didier Deschamps'ın 2012 yılından bu yana çalıştırdığı Fransa, Avrupa Elemeleri'nde Hollanda, İsveç, Bulgaristan, Lüksemburg ve Belarus ile A Grubu'nda mücadele etti. Fransa, elemelerde çıktığı 10 maçın 7'sinden galip, 2'sinden beraberlikle ve 1'inden mağlubiyetle ayrıldı. Bu sonuçların ardından Fransa, A Grubu'nu 23 puanla lider tamamlayarak 2018 Dünya Kupası vizesi aldı.

PERU 36 YIL ARADAN SONRA

36 yıllık aranın ardından Dünya Kupası'nda mücadele etmeye hak kazanan ve Arjantinli eski futbolcu Ricardo Gareca'nın çalıştırdığı Peru, Güney Amerika Elemeleri'nde 5. olarak kıtalararası play-off oynamaya hak kazandı. Güney Amerika Elemeleri'nde 18 maçta 7 galibiyet, 5 beraberlik, 6 mağlubiyetle 26 puan toplayan Peru, doğrudan katılım hakkı almak için ilk 4'e giremese de son hafta kıtalararası play-off'a kalmayı başardı.

Kıtalararası play-off'ta Yeni Zelanda'ya 0-0 ve 2-0'lık skorlarla üstünlük sağlayan Peru, Dünya Kupası'nın yolunu tuttu. Eleme maçlarında rakip fileleri 29 kez havalandıran, kalesinde ise 26 gol gören Peru, Rusya 2018 biletini şu sonuçlarla aldı.

DÜNYA KUPASI KADROLARI

FRANSA

Kaleciler: Alphone Areola (Paris Saint-Germain), Hugo Lloris (Tottenham Hotspur), Steve Mandanda (Olympique Marsilya)

Defans: Lucas Hernandez (Atletico Madrid), Presnel Kimpembe (Paris Saint-Germain), Benjamin Pavard (Stuttgart), Benjamin Mendy (Manchester City), Djibril Sidibe (Monaco), Adil Rami (Olympique Marseilya), Samuel Umtiti (Barcelona), Raphael Varane (Real Madrid)

Orta saha: Blaise Matuidi (Juventus), N'Golo Kante (Chelsea), Steven N'Zonzi (Sevilla), Paul Pogba (Manchester United), Corentin Tolisso (Bayern Münih)

Forvet: Olivier Giroud (Chelsea), Antoine Griezmann (Atletico Madrid), Kylian Mbappe (Paris Siant-Germain), Thomas Lemar (Monaco), Nabil Fekir (Olympique Lyon), Florian Thauvin (Olympique Marsilya), Ousmane Dembele (Barcelona)

PERU

Kaleci: Pedro Gallese (Veracruz), Jose Carvallo (UTC), Carlos Caceda (Municipal)

Defans: Luis Advincula (Lobos), Miguel Araujo (Alianza Lima), Aldo Corzo (Universitario), Nilson Loyola (Melgar), Christian Ramos (Veracruz), Alberto Rodriguez (Junior), Anderson Santamaria (Puebla), Miguel Trauco (Flamengo)

Orta saha: Pedro Aquino (Lobos), Wilmer Cartagena (Veracruz), Christian Cueva (Sao Paulo), Edison Flores (Aalborg), Paolo Hurtado (Vitoria Guimaraes), Andy Polo (Portland Timbers), Renato Tapia (Feyenoord), Yoshimar Yotun (Orlando City)

Forvet: Paolo Guerrero (Flamengo), Andre Carrillo (Watford), Raul Ruidiaz (Morelia), Jefferson Farfan (Lokomotiv Moskova