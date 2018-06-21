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'den açıklaması

Sezonu İtalya Serie A takımlarından Lazio'da tamamlayan ve bonservisi La Liga ekibi Valencia'da olan Fenerbahçeli eski futbolcu , hakkında çıkan söylentileri hakkında açıklamalarda bulundu.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 21.6.2018 17:09 Güncelleme Tarihi: 21.6.2018 17:10
Luis Nani'den Göztepe açıklaması

İsmi birçok Süper Lig kulübüyle anılan Nani'ye DHA ulaştı. Nani, "Göztepe ile görüşmedim. 1.5 milyon Euro ve artı bonuslar karşılığında anlaşma sağladığımız haberleri doğru değil. Türk insanı ve Türkiye'yi çok seviyorum. Resmi teklif gelmesi durumunda değerlendiririm, Süper Lig'de yeniden forma giymek isterim ancak şu an görüştüğüm ve anlaştığım bir kulüp yok" açıklamasını yaptı.

2015-16 sezonunda Fenerbahçe'ye olan , Fenerbahçe formasıyla çıktığı 28'i Süper Lig maçı olmak üzere toplam 47 maçta 12 gol 13 asistlik bir performans sergiledi. 2016-17 sezonunda Valencia'ya transfer olan Portekizli, siyah-beyazlı formayla çıktığı 26 maçta 5 gol 8 asistlik performans sergiledi. Fransa'da düzenlenen 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda da forma giyen Nani, oynadığı 7 maçta 3 gol ve 1 asistle ülkesinin şampiyonluğuna katkı sağladı. Geçtiğimiz sezon İtalyan takımı Lazio'ya kiralık olarak giden Portekizli oyuncu 25 maçta forma giyerken 3 gol ve 4 asistlik performans gösterdi.

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Luis Nani'den Göztepe açıklaması
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