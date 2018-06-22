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'ta iki transfer, bir yolcu

Geride bıraktığımız sezonu 4. sırada tamamlayarak hayal kırıklığı yaşayan ve gelecek sezona iddialı bir kadro kurmak isteyen 'ta, transferde sıcak saatler yaşanıyor. Siyah beyazlı ekipte iki oyuncunun transferi için girişimler başlarken bir yıldız için de, gelen teklifler değerlendiriliyor.

Giriş Tarihi: 21.6.2018 19:12 Güncelleme Tarihi: 22.6.2018 02:35
Beşiktaş'ta iki transfer, bir yolcu

Transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam eden 'a flaş bir teklif geldi. Buna göre siyah beyazlı ekibin 2016-17 sezonunda kazandığı şampiyonlukta önemli rol oynayan eski yıldızı geri dönmek istiyor.

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Beşiktaş'ta iki transfer, bir yolcu
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