Domagoj Vida için top Şenol Güneş’te

Dünya Kupası'nda başarılı performansı sonrası adı Everton, Fulham ve West Ham United ile anılan Beşiktaş'ın Hırvat stoperi Domagoj Vida için Leicester City atağa geçip 12 milyon Euro'luk teklif sunmuştu. Bu rakamı daha da yükseltmeyi hedefleyen siyah-beyazlı yönetim ise transferde son kararı teknik direktör Şenol Güneş'e bıraktı. Tosic'in ayrılığından sonra Vida'nın da satışına sıcak bakmayacağı konuşulan Güneş'in bu hafta bir rapor hazırlayarak yönetime kararını bildireceği öğrenildi.



?ATİBA'DAN HâLâ SES ÇIKMIYOR

Beşiktaş ile olan sözleşmesi sona eren ve yönetimin 1 yıllık yeni kontrat teklifine net bir karşılık vermeyen Atiba Hutchinson'dan hâlâ ses yok. En az 2 yıllık imza atmak isteyen 35 yaşındaki futbolcuya Göztepe de talip. Siyahbeyazlıların, tecrübeli oyuncuya 1 hafta daha süre tanıdığı bildirildi.

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