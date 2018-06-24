Galatasaray'da Sabri Sarıoğlu sürprizi

Spor Toto Süper Lig'de iki yıllık hasretine son veren ve şampiyon olan Galatasaray'da son dakika gelişmesi yaşanıyor! Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek sarı-kırmızılılarda Fatih Terim, futbolu Galatasaray'da bırakmak isteyen Sabri Sarıoğlu'yla ilgili kararını verdi.
Giriş Tarihi: 24.6.2018 11:50Güncelleme Tarihi: 24.6.2018 12:04
Galatasaray'ın altyapısından yetiştikten sonra geçtiğimiz sezonun başında sözleşmesi uzatılmayarak Göztepe'nin yolunu tutan Sabri Sarıoğlu, yeniden Florya'ya dönmeye hazırlanıyor.