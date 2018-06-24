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'da sürprizi

Spor Toto Süper Lig'de iki yıllık hasretine son veren ve şampiyon olan 'da son dakika gelişmesi yaşanıyor! Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek sarı-kırmızılılarda Fatih Terim, futbolu Galatasaray'da bırakmak isteyen 'yla ilgili kararını verdi.

Giriş Tarihi: 24.6.2018 11:50 Güncelleme Tarihi: 24.6.2018 12:04
Galatasaray'da Sabri Sarıoğlu sürprizi

'ın altyapısından yetiştikten sonra geçtiğimiz sezonun başında sözleşmesi uzatılmayarak Göztepe'nin yolunu tutan , yeniden Florya'ya dönmeye hazırlanıyor.

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Galatasaray'da Sabri Sarıoğlu sürprizi
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