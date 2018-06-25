CANLI | İspanya - Fas

İspanya, 2018 Dünya Kupası B Grubu mücadelesinde Fas ile karşılaşıyor. 21.00'da Kaliningrad Stadyumu'nda başlayacak maçı Özbekistan Futbol Federasyonu'ndan Ravshan Irmatov yönetiyor. Irmatov'un yardımcıları Abdulkhamidullo Rasulov ve Jakhongir Saidov.

İSPANYA - FAS

İLK 11'LER

İspanya: De Gea – Carvajal, Pique, Ramos, Alba – Thiago, Busquets, Iniesta – Isco, Costa, Silva

Fas: El Kajoui – Hakimi, Da Costa, Saiss, Dirar – Ziyach, El Ahmadi, Belhanda, Boussoufa, Amrabat – Boutaib

TARAFLAR ARASINDA ÜÇÜNCÜ RANDEVU

İki ekip, bu mücadele ile tarihlerinde 3. kez karşılaşacak. İspanya ile Fas, daha önce yaptıkları iki maçı 10 gün arayla oynadı. Dünya Kupası elemelerinde karşı karşıya gelen iki ekip arasında 12 Kasım 1961'de Fas'ta oynanan ilk maçı İspanya 1-0 kazandı. Madrid'de 23 Kasım 1961'de oynanan rövanşı da 3-2 kazanan İspanya, play-off etabını geçti.

İSPANYA 62. MAÇINDA

Dünya Kupası'na 15. kez katılan İspanya, organizasyonda bugüne kadar 61 maç oynadı. Söz konusu müsabakaların 30'unu kazanan İspanya, 13 beraberlik ve 18 yenilgi yaşadı. İspanyollar, 61 karşılaşmada 96 gol atarken, kalelerinde 69 gol gördü.

İspanya'nın dünya kupalarındaki en golcü oyuncusu, 2006, 2010 ve 2014'teki turnuvalarda yer alan ve 9 kez fileleri havalandıran David Villa.

2010 yılında Güney Afrika'daki turnuvada şampiyonluğa uzanan İspanya, 2014'te Brezilya'da düzenlenen organizasyonda ise gruptan çıkamamıştı.

FAS'IN 16. DÜNYA KUPASI KARŞILAŞMASI

Bugüne kadar Dünya Kupası organizasyonunda 15 maça çıkan Fas, 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 9 yenilgi aldı. Arap ekibi, 12 gol atarken, kalesinde 20 gol gördü.

Afrika elemelerinden gelen Fas, tarihinde yalnızca 1986'da Meksika'da düzenlenen Dünya Kupası'nda grup aşamasını geçmişti. İngiltere, Portekiz ve Polonya'nın bulunduğu F Grubu'nu 4 puanla lider bitiren Fas, son 16 turunda ise o turnuvada finale yükselen Batı Almanya'ya 1-0 yenilerek elenmişti.

DÜNYA KUPASI KADROLARI

İSPANYA

Kaleciler: David De Gea (Manchester United), Kepa Arrizabalaga (Athletic Bilbao), Pepe Reina (Napoli)

Defans: Dani Carvajal (Real Madrid), Alvaro Odriozola (Real Sociedad), Gerard Pique (Barcelona), Sergio Ramos (Real Madrid), Nacho (Real Madrid), Cesar Azpilicueta (Chelsea), Jordi Alba (Barcelona), Nacho Monreal (Arsenal)

Orta saha: Sergio Busquets (Barcelona), Koke (Atletico Madrid), Saul Niguez (Atletico Madrid), Thiago Alcantara (Bayern Münih), David Silva (Manchester City), Andres Iniesta (Vissel Kobe)

Forvet: Isco (Real Madrid), Marco Asensio (Real Madrid), Lucas Vazquez (Real Madrid), Iago Aspas (Celta Vigo), Rodrigo Moreno (Valencia), Diego Costa (Atletico Madrid)

FAS

Kaleci: Mounir El Kajoui (Numancia), Yassine Bounou (Girona), Ahmed Tagnaouti (Ittihad Tanger)

Defans: Mehdi Benatia (Juventus), Romain Saiss (Wolverhampton Wanderers), Manuel Da Costa (Medipol Başakşehir), Nabil Dirar (Fenerbahçe), Achraf Hakimi (Real Madrid), Hamza Mendyl (Lille)

Orta saha: M'bark Boussoufa (El-Cezire), Karim El Ahmadi (Feyenoord), Youssef Ait Bennasser (Caen), Sofyan Amrabat (Feyenoord), Younes Belhanda (Galatasaray), Faycal Fajr (Getafe), Amine Harit (Schalke 04)

Forvet: Khalid Boutaib (Evkur Yeni Malatyaspor), Aziz Bouhaddouz (St. Pauli), Ayoub El Kaabi (Renaissance Berkane), Nordin Amrabat (Leganes), Mehdi Carcela (Standard de Liege), Hakim Ziyech (Ajax), Youssef En Nesyri (Malaga)