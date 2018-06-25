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'ya sürpriz talip

Transfer döneminde, adı sıklıkla 'la anılan 'ya sürpriz bir talip çıktı.

Giriş Tarihi: 25.6.2018
Jose Sosa'ya sürpriz talip

'DAN yüksek yıllık kazancı nedeniyle ayrılması beklenen 'ya talip olan , Arjantinli orta sahadan haber bekliyor. Sosa'nın olumlu yanıt vermesi halinde İstanbul kulübü Trabzonspor ile masaya oturacak.

Ağaoğlu: Transferde öncelik defans hattı
TRANSFER çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, ilk hedeflerinin defansı güçlendirmek olduğunu söyleyerek, "Yoğun olarak transfer çalışmalarımız devam ediyor. İhtiyacımız olan bölge defans. Bu da bugün yarın netleşir" dedi.

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Jose Sosa'ya sürpriz talip
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