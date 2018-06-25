Jose Sosa'ya sürpriz talip

TRABZONSPOR'DAN yüksek yıllık kazancı nedeniyle ayrılması beklenen Jose Sosa'ya talip olan Başakşehir, Arjantinli orta sahadan haber bekliyor. Sosa'nın olumlu yanıt vermesi halinde İstanbul kulübü Trabzonspor ile masaya oturacak.



Ağaoğlu: Transferde öncelik defans hattı

TRANSFER çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, ilk hedeflerinin defansı güçlendirmek olduğunu söyleyerek, "Yoğun olarak transfer çalışmalarımız devam ediyor. İhtiyacımız olan bölge defans. Bu da bugün yarın netleşir" dedi.

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