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Yönetimden yeni bir proje: Cafe

Giriş Tarihi: 25.6.2018
Yönetimden yeni bir proje: GS Cafe
'YA yaptığı sunumda "Futbol dışı gelir kalemleri yaratacağız" diyen 'ın Cafe projesi planladığı ortaya çıktı. Kulüp lisanslı ürünlerinin satılacağı, maç yayınlarının olacağı, imza günlerinin düzenleneceği GS Cafe'de sarı-kırmızılı taraftarların sosyalleşmesi sağlanacak. Bu projede ilk pilot uygulama Galatasaray'ın kalesi olarak görülen ve gurbetçi ile turist akınına uğrayan Beyoğlu bölgesinde olacak. Proje maddi anlamda olumlu sonuç verirse Anadolu'ya ve Avrupa'ya da GS Cafe şubeleri açılacak.
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Yönetimden yeni bir proje: GS Cafe
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