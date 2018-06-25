Yönetimden yeni bir proje: GS Cafe

UEFA
'YA yaptığı sunumda "Futbol dışı gelir kalemleri yaratacağız" diyen Galatasaray
'ın GS
Cafe projesi planladığı ortaya çıktı. Kulüp lisanslı ürünlerinin satılacağı, maç yayınlarının olacağı, imza günlerinin düzenleneceği GS Cafe'de sarı-kırmızılı taraftarların sosyalleşmesi sağlanacak. Bu projede ilk pilot uygulama Galatasaray'ın kalesi olarak görülen ve gurbetçi ile turist akınına uğrayan Beyoğlu bölgesinde olacak. Proje maddi anlamda olumlu sonuç verirse Anadolu'ya ve Avrupa'ya da GS Cafe şubeleri açılacak.