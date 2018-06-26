2018 Dünya Kupası'nın favori ekiplerinden İspanya, Fas'a 2-1 mağlup oldu. Bu sonuçla 4 puanda kalan İspanya; İran'ın Portekiz karşısında 1-0 mağlup olması nedeniyle grubu 2. sırada tamamlayarak bir üst tura yükseldi.

İSPANYA 2-2 FAS (MAÇ SONUCU)

İspanya 0 - 1 Fas, 14' Khalid Boutaib

İspanya 1 - 1 Fas, 19' Isco

İspanya 1 - 2 Fas, 81' Youssef En Nesyri

İspanya 2 - 2 Fas, 90+3' Iago Aspas

2018 FIFA Dünya Kupası B Grubu son maçında Fas ile 2-2 berabere kalan İspanya, lider olarak son 16 turuna yükseldi.

İspanya, son 16 turunda A Grubu'nu ikinci sırada tamamlayan ev sahibi Rusya ile karşılaşacak.

14. dakikada Fas 1-0 öne geçti. Orta olanda İspanyol futbolcular Iniesta ve Ramos'un anlaşmazlığında topu kapan Boutaib, hızla ceza sahasına girerek kaleci ile karşı karşıya kaldı. Boutaib, yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı kaleci De Gea'nın bacaklarının arasından filelere gönderdi.

19. dakikada İspanya beraberliği sağladı. Isco ile verkaç yaparak soldan ceza sahasına giren Iniesta, tekrar Isco'yu gördü. Bu futbolcu, kale sahası önünden yaptığı vuruşla topu ağlara yolladı: 1-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.

81. dakikada Fas tekrar öne geçti. Sağdan kullanılan korner atışında, penaltı noktası üzerinde Ramos ile yükselen Nesyri'nin kafa vuruşunda top filelere gitti: 1-2

90+1. dakikada İspanya yeniden skora denge getirdi. Carvajal'ın sağdan yaptığı ortada, ceza sahasında kaleci ile karşı karşıya kalan Aspas, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-2

Müsabaka 2-2 berabere sona erdi.

Stat: Kaliningrad

Hakemler: Ravshan Irmatov, Abdukhamidullo Rasulov, Jakhongir Saidov (Özbekistan)

İspanya: De Gea, Carvajal, Pique, Ramos, Alba, Sergio, Thiago (Dk. 74 Asensio), Silva (Dk. 84 Rodrigo), Isco, Iniesta, Diego Costa (Dk. 74 Costa)

Fas: El Kajoui, Hakimi, Saiss, Da Costa, Dirar, Boussoufa, El Ahmadi, Ziyach (Dk. 85 Bouhaddouz), Belhanda (Dk. 63 Fajr), Noureddine Amrabat, Boutaib (Dk. 72 Nesyri)

Goller: Dk. 14 Boutaib, Dk. 81 Nesyri (Fas), Dk. 19 Isco, 90+1 Aspas (İspanya)

Sarı kartlar: Dk. 21 El Ahmadi, Dk. 29 Noureddine Amrabat, Dk. 31 Da Costa, Dk. 31 Boussoufa, Dk. 89 El Kajoui, 90+3 Hakimi (Fas)

DÜNYA KUPASI KADROLARI

İSPANYA

Kaleciler: David De Gea (Manchester United), Kepa Arrizabalaga (Athletic Bilbao), Pepe Reina (Napoli)

Defans: Dani Carvajal (Real Madrid), Alvaro Odriozola (Real Sociedad), Gerard Pique (Barcelona), Sergio Ramos (Real Madrid), Nacho (Real Madrid), Cesar Azpilicueta (Chelsea), Jordi Alba (Barcelona), Nacho Monreal (Arsenal)

Orta saha: Sergio Busquets (Barcelona), Koke (Atletico Madrid), Saul Niguez (Atletico Madrid), Thiago Alcantara (Bayern Münih), David Silva (Manchester City), Andres Iniesta (Vissel Kobe)

Forvet: Isco (Real Madrid), Marco Asensio (Real Madrid), Lucas Vazquez (Real Madrid), Iago Aspas (Celta Vigo), Rodrigo Moreno (Valencia), Diego Costa (Atletico Madrid)

FAS

Kaleci: Mounir El Kajoui (Numancia), Yassine Bounou (Girona), Ahmed Tagnaouti (Ittihad Tanger)

Defans: Mehdi Benatia (Juventus), Romain Saiss (Wolverhampton Wanderers), Manuel Da Costa (Medipol Başakşehir), Nabil Dirar (Fenerbahçe), Achraf Hakimi (Real Madrid), Hamza Mendyl (Lille)

Orta saha: M'bark Boussoufa (El-Cezire), Karim El Ahmadi (Feyenoord), Youssef Ait Bennasser (Caen), Sofyan Amrabat (Feyenoord), Younes Belhanda (Galatasaray), Faycal Fajr (Getafe), Amine Harit (Schalke 04)

Forvet: Khalid Boutaib (Evkur Yeni Malatyaspor), Aziz Bouhaddouz (St. Pauli), Ayoub El Kaabi (Renaissance Berkane), Nordin Amrabat (Leganes), Mehdi Carcela (Standard de Liege), Hakim Ziyech (Ajax), Youssef En Nesyri (Malaga)