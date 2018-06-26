Galatasaray, Trezeguet transferini bitiriyor

Transferin sessiz takımı Galatasaray ilk bombasını patlatıyor... Sarı-kırmızılıların Kasımpaşa'dan Trezeguet'nin transferini bitirdiği öğrenildi. Mısırlı yıldızla sezon başına 2.5 milyon Euro'dan 4 yıllık kesin anlaşma sağlandığı ortaya çıktı. 15 Temmuz'a kadar sözleşmesinde "5 milyon Euro'ya serbest kalır" maddesi bulunan Trezeguet için ilk teklifini kiralık olarak yapan Galatasaray, Kasımpaşa'yı bir türlü ikna edemedi. Devler Ligi için alternatifli bir hücum hattı kurmak isteyen Aslan, 23 yaşındaki Mısırlı kanat oyuncusunun bonservisini almaya karar verdi. 5 milyon Euro'nun yanında yüzde 18'lik KDV'yi de ödeyecek olan Galatasaray'ın kasasından Kasımpaşa'ya 5.9 milyon Euro, Trezeguet'ye ise 4 yıl için 10 milyon Euro çıkacak.



YÖNETİMDEN FATİH TERİM'E ŞAMPİYONLUK HEDİYESİ

Milik, İmbula, Bennacer ve Nuri'yi yalanlayan Fatih Terim, Trezeguet ismini ağzına almamıştı. Terim'in Kasımpaşa'da 16 gol-6 asiste imzasını koyan genç oyuncuyu çok beğendiği kaydedildi. İmparator'a şampiyonluk hediyesi vermek isteyen yönetim de Trezeguet transferini bitirdi. Mısırlı oyuncu, Watford ve Leicester City'den teklifler alsa da tercihini Şampiyonlar Ligi faktörüyle G.Saray'dan yana kullandı.

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