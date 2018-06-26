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Kiralık teklifi yaptığı ile anlaşamayan sarı-kırmızılılar, kanat oyuncusunun sözleşmesindeki “Beş milyon Euro’ya serbest kalır” maddesini kullanarak transferi bitirecek

MEHMET ÖZCAN Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 26.6.2018
Galatasaray, Trezeguet transferini bitiriyor

Transferin sessiz takımı ilk bombasını patlatıyor... Sarı-kırmızılıların 'dan 'nin transferini bitirdiği öğrenildi. yıldızla sezon başına 2.5 milyon Euro'dan 4 yıllık kesin anlaşma sağlandığı ortaya çıktı. 15 Temmuz'a kadar sözleşmesinde "5 milyon Euro'ya serbest kalır" maddesi bulunan Trezeguet için ilk teklifini kiralık olarak yapan Galatasaray, Kasımpaşa'yı bir türlü ikna edemedi. Devler Ligi için alternatifli bir hücum hattı kurmak isteyen Aslan, 23 yaşındaki Mısırlı kanat oyuncusunun bonservisini almaya karar verdi. 5 milyon Euro'nun yanında yüzde 18'lik KDV'yi de ödeyecek olan Galatasaray'ın kasasından Kasımpaşa'ya 5.9 milyon Euro, Trezeguet'ye ise 4 yıl için 10 milyon Euro çıkacak.

YÖNETİMDEN FATİH TERİM'E ŞAMPİYONLUK HEDİYESİ
Milik, İmbula, Bennacer ve Nuri'yi yalanlayan , Trezeguet ismini ağzına almamıştı. Terim'in Kasımpaşa'da 16 gol-6 asiste imzasını koyan genç oyuncuyu çok beğendiği kaydedildi. İmparator'a şampiyonluk hediyesi vermek isteyen yönetim de Trezeguet transferini bitirdi. Mısırlı oyuncu, Watford ve Leicester City'den teklifler alsa da tercihini Şampiyonlar Ligi faktörüyle G.Saray'dan yana kullandı.

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Galatasaray, Trezeguet transferini bitiriyor
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