Dorukhan Toköz ve Güven Yalçın, Beşiktaş’ta!

Beşiktaş, 2018-19 sezonu transfer çalışmaları kapsamında Dorukhan Toköz ile 3 yıllık, Güven Yalçın ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. AsBaşkan Umut Güner, Acıbadem Sports'ta sağlık kontrollerinden geçen Dorukhan Toköz ve Güven Yalçın ile bir araya gelerek sözleşme imzaladı ve yeni transferlere başarılar diledi.

Yeni transferlerden Dorukhan Toköz, Beşiktaş'ın yeni sezon için BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı ilk çalışmada yer alırken Güven Yalçın U-19 Milli Takımı'nın Avrupa Şampiyonası finalleri aday kadrosunda yer aldığı için antrenmanda yer almadı.

DORUKHAN TOKÖZ KİMDİR?

21 Mayıs 1996'da Eskişehir'de dünyaya geldi. Eskişehirspor altyapısında futbol hayatına başlayan genç orta saha oyuncusu, 2014-15 sezonunda profesyonel futbola geçiş yaptı. 2017-18 sezonunda Eskişehirspor formasıyla Spor Toto 1. Lig'de 32 maça çıkan 180 cm boyundaki Dorukhan Toköz, Beşiktaş ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

GÜVEN YALÇIN KİMDİR?

18 Ocak 1999'da Almanya'da dünyaya geldi. Bayer Leverkusen altyapısında forma giyen hücum oyuncusu, U-19 Milli Takımı ile çıktığı altı maçta üç gole imza attı.