Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Dorukhan Toköz ve Güven Yalçın, Beşiktaş’ta!

ve , ’ta!

, 'dan ile 3; Leverkusen'den ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Giriş Tarihi: 27.6.2018 17:24 Güncelleme Tarihi: 27.6.2018 17:31
Dorukhan Toköz ve Güven Yalçın, Beşiktaş’ta!

, 2018-19 sezonu çalışmaları kapsamında ile 3 yıllık, ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. AsBaşkan , Acıbadem Sports'ta sağlık kontrollerinden geçen Dorukhan Toköz ve Güven Yalçın ile bir araya gelerek sözleşme imzaladı ve yeni transferlere başarılar diledi.

Yeni transferlerden Dorukhan Toköz, Beşiktaş'ın yeni sezon için BJK 'nde yaptığı ilk çalışmada yer alırken Güven Yalçın U-19 Milli Takımı'nın Avrupa Şampiyonası finalleri aday kadrosunda yer aldığı için antrenmanda yer almadı.

2018/19 Biten Transferler

DORUKHAN TOKÖZ KİMDİR?

21 Mayıs 1996'da Eskişehir'de dünyaya geldi. altyapısında futbol hayatına başlayan genç orta saha oyuncusu, 2014-15 sezonunda profesyonel futbola geçiş yaptı. 2017-18 sezonunda Eskişehirspor formasıyla Spor Toto 1. Lig'de 32 maça çıkan 180 cm boyundaki Dorukhan Toköz, Beşiktaş ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

GÜVEN YALÇIN KİMDİR?

18 Ocak 1999'da Almanya'da dünyaya geldi. altyapısında forma giyen hücum oyuncusu, U-19 Milli Takımı ile çıktığı altı maçta üç gole imza attı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Dorukhan Toköz ve Güven Yalçın, Beşiktaş’ta!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN