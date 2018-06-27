Galatasaray eski gözdesinin peşinde, İngiliz ekibinin kapısı çalınacak
Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan sarı kırmızılılarda Bafetimbi Gomis'in zam talebi taraflar arasındaki ipleri gerdi. Galatasaray bu nedenle golcü transferi için girişimlerini hızlandırdı.
Giriş Tarihi: 26.6.2018 20:30Güncelleme Tarihi: 27.6.2018 06:18
Galatasaray'da golcü transferinde çalışmalar hızlandı. Sarı kırmızılı ekip bir süredir gündeminde olan yıldız oyuncuyu kiralamak için İngiliz ekibinin kapısını çalmaya hazırlanıyor.