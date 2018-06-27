Memisevic teklifi

Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Galatasaray
ile Avrupa Ligi'nde boy gösterecek Başakşehir transferde karşı karşıya geldi. Groningen'in Boşnak stoperi Samir Memisevic menajlerler aracılığıyla Galatasaray'a önerildi. Sarıkırmızılılar bu teklife olumlu yaklaşırken, Başakşehir'in de oyuncu için nabız yokladığı öğrenildi. 24 yaşındaki Memisevic'in Groningen ile 30 Haziran 2019'a kadar sözleşmesi bulunuyor. 128 MAÇTA 7 GOL
Sırasıyla Sırbistan ekibi Teleoptik, Bezanija, Radnik Bijeljina ve Groningen
'de forma giyen
oyuncu kariyerinde 128 maça çıkarken
7 de gol attı.