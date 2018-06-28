Almanya’dan Dünya Kupası’na veda

2018 Dünya Kupası
'nda en büyük sürprize Almanya
imza attı ve 2014'te şampiyonluk yaşadığı dev organizasyonda bu kez gruplardan çıkamadı. Büyük umutlarla geldiği Rusya'da F Grubu'na kötü başlayan Panzerler, dün de Güney Kore'ye 2-0 yenilerek grubunda sonuncu oldu ve Dünya Kupası defterini çok erken kapattı. İLK GOL 'VAR'DAN GELDİ
Rakibi önünde istediği baskıyı kuramayan Almanya, uzatma dakikalarında yıkıldı. 90+3'te Kim Young-Gwon'un golü önce ofsayt gerekçesiyle iptal edildi, ardından VAR kararıyla verildi.
90+6'da ise Heung-Min Son ikinci golü kaydetti. Mesut Özil
'in 90 dakika oynadığı maçta Almanya büyük hayal kırıklığı yaşarken, teknik direktör Joachim Löw
de mücadele sonrası istifa sinyali verdi. PANZERLER DE MODAYA UYDU!
Almanya, Dünya Kupası'nda grup aşamasında elenen üst üste üçüncü son şampiyon takım oldu. 2006'da kupayı kaldıran İtalya, 2010'da gruplardan elenmişti. 2010'da şampiyonluk sevinci yaşayan İspanya da 2014'te son 16'ya kalma başarısı gösterememişti. KENDİ DÜŞEN AĞLAMAZ!
Almanlar, Dünya Kupası'nda tarihi bir çöküş yaşarken adeta kendi kazdıkları kuyuya düştüler. İlkay Gündoğan
ve Mesut Özil'in, Londra'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'la görüşmesini hazmedemeyen Alman basını ve taraftarlar, Türk asıllı yıldızlara karşı linç kampanyası başlattı. Hazırlık maçlarında Mesut ve İlkay protesto edilirken, konsantrasyonu bozulan takım kupaya bir türlü hazırlanamadı. Milli takımlarını sabote eden Almanlar, Rusya'da tarihinin en büyük hezimetini yaşadı. BİR GÖRÜŞ Bülent TİMURLENK 'Yazık oldu' diyen?
Gruptan
çıkamayan son şampiyon sadece Almanya değil elbette kupa tarihinde. Fransa, İtalya ve İspanya da bu dibe vuruşu yaşadı. Disiplin, kondisyon deyince akla gelen takım, 3 maçında da rakiplerine üstünlük kuramadan ve oyunun temposunu yükseltemeden veda etti. Mesut ve İlkay üzerinden kopardıkları saçma gürültü soyunma odasının düşmesine sebep oldu. Klose ve Podolski gibi bitiricileri yoktu. Kroos dışında da kimse Dünya Kupası oynadığının farkında değildi. Güney Kore
karşısında kazanmak zorunda oldukları maçı 2-0 kaybedip evlerinin yolunu tutarken "Yazık oldu" diyecek bir tek kişi bulamayacaklar. Daha önce söylediğim gibi, aklını Alman Milli Takımı'na vermiş Mesut Özil'in kalbini kırmayacaktınız...