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, Dünya Kupası'na galibiyetle veda etti

2018 FIFA Dünya Kupası G Grubu son maçında , 'yı 2-1 yendi. Tunus'un ilk golünü atan Fakhreddine Ben Youssef, Dünya Kupası tarihinin 2500. golünü attı.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 28.6.2018 20:15 Güncelleme Tarihi: 28.6.2018 23:23
Tunus, Dünya Kupası'na galibiyetle veda etti

Grupta daha önceki maçlarda üst tura çıkma şanslarını yitiren iki ülke de kupaya veda etti.

33. dakikada 1-0 öne geçti. Jose Luis Rodriguez'in ceza yayı önünden yaptığı vuruşta, savunmada Meriah'a çarparak yön değiştiren top ağlara gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 Panama'nın üstünlüğüyle sona erdi.

51. dakikada skoru eşitledi. Sliti'nin pasıyla ceza sahasının sağ tarafında topu kontrol eden Khazri meşin yuvarlığı içeri çıkardı. Fakhreddine Ben Youssef, altıpas çizgisi üzerinde buluştuğu topu filelere gönderdi: 1-1

Fakhreddine Ben Youssef'in kaydettiği bu gol, Dünya Kupası tarihinin 2500. golü olarak kayıtlara geçti.

66. dakikada Tunus öne geçti. Soldan ceza sahasına giren Haddadi'nin pasında arka direkte boş pozisyonda topla buluşan Khazri, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-2

Tunus, karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

Stat: Mordovia
Hakemler: Nawaf Shukralla (Bahreyn), Yaser Tulefat (Bahreyn), Taleb El Marri (Katar)
Panama: Panedo, Machado, Roman Torres (Dk. 56 Tejada), Escobar, Ovalle, Godoy, Gomez, Avila (Dk. 81 Arroyo), Barcenas, Jose Luis Rodriguez, Gabriel Torres (Dk. 46 Cummings)
Tunus: Mathlouthi, Haddadi, Meriah, Bedoui, Naguez, Chaaleli, Skhiri, Sassi (Dk. 46 Badri), Sliti (Dk. 77 Khalil), Khazri (Dk. 89 Srarfi), Fakhreddine Ben Youssef
Goller: Dk. 33 Meriah (Kendi kalesine) (Panama), Dk. 51 Fakhreddine Ben Youssef, Dk. 66 Khazri (Tunus)
Sarı kartlar: Dk. 44 Sassi, Dk. 71 Badri, 90+3 Chaaleli (Tunus), Dk. 78 Avila, Dk. 80 Gomez (Panama)

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Tunus, Dünya Kupası'na galibiyetle veda etti
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