Garry Rodrigues'e sürpriz talip

Transferde bütçe sıkıntısı yaşayan G.Saray'da bütün gözler Garry Rodrigues'in satışındaydı. Ancak kulübe gelen sürpriz bir e-mail bir anda bütün dikkatleri üstüne çekti. Mesajı gönderen kulübün, geçen sezon Premier Lig'den Championships'e düşen West Bromvich Albion olduğu öğrenildi. Altındaki imza ise daha ilginçti: Fenerbahçe'ye Van Persie ve Nani transferlerini yapan Giuliano Terraneo. İngiliz kulübünde teknik danışmanlık yapan Terraneo, Rodrigues ile görüşmek için sarı kırmızılı kulüpten izin istedi.



PAOK'A DA YÜZDE 20

G.Saray yönetimi ise şu anda Rodrigues için yol haritası çizmekle meşgul. 20 milyon Euro değer biçilen genç futbolcunun satışından PAOK'un da yüzde 20'lik payı olduğunu dikkate alan sarıkırmızılılar, pazarlıkta çizgiyi nereye çekeceklerini düşünüyorlar. Öte yandan Şampiyonlar Ligi'nde oynamayı bekleyen Rodrigues'in, İngiltere bile olsa ikinci ligde forma giymeyi isteyip istemeyeceği de bir başka tartışma konusu oldu.



Teknik direktör Fatih Terim, sezonun ilk çalışması öncesinde futbolculara bir konuşma yaptı. İdmana Carole da katılırken, 7 genç oyuncu da çalışmada yer aldı

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