O zaman kupayı Mesut’a verin

Almanya'da yükselişte olan aşırı sağcı AfB partisinin başını çektiği bir linç kampanyası başladı, hatta bir Türk asıllı vekilin dahi katıldığı bir fikir (!) komik bir şekilde öne sürülüyor. Güya koskoca Almanya, Mesut Özil
ve İlkay Gündoğan yüzünden elenmiş, bütün suç bu ikilinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ı ziyaret etmesindeymiş ve milli takımdan atılmalılarmış. Aslında dertleri futbol değil, siyaset olan bu şahıslara cevabı vermek belki bir spor yazarına düşmez ama sanırım konunun öznesi olan Almanya Milli Takımı'nın kaptanlarından Mats Hummels'in bir söz hakkı vardır. 2 gün önce yaptığı analizde, "En son iyi futbol oynadığımızda 2017'nin sonbaharıydı" diyor Bayern Münih'in stoperi Hummels ve gerçek bir sporcu gibi özeleştiri yapıyor. Mayıs ayında yapılmış bir nezaket ziyaretini, hediye edilmiş iki formayı bahane etmiyor. Çünkü doğrusunu biliyor, çünkü derdi futbol… Konuyla ilgili sadece bir soru sormama izin verin: Mesut 2010'da, 2011'de, 2012'de, 2016'da defalarca Sayın Erdoğan'ı ziyaret ederken Almanya'yı kim Dünya Kupası
ve Konfederasyon Kupası şampiyonu yaptı? Madem Mesut
bu kez eletti, müzelerindeki iki kupayı versinler de Mesut evindeki vitrine koysun. YIL 2011
2011 yılında Mesut Özil, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret edip Real Madrid
'li oyuncuların imzaladığı formayı hediye etmişti. SARI ALARM
Grup aşamasının en korkunç anlarına Japonya ile Polonya'nın oynadığı maçta şahit olduk. Son 20 dakikayı elinden gelse yerlerinden kımıldamadan oynamaya çalışacak, kendi sahasında durmadan pas yapan Japon oyuncuları izleyerek geçirdik. Bunun sebebi ise Senegal'le tek farkı bir sarı kart daha az görmesi olan gol, puan ve averajı eşit olan Japonya'nın 1-0 yenilerek tur atlayabilme ihtimaliydi. Sözde daha 'fair' yani adil oynadığı için ödüllendirilen Japonya, bunu futbolu adeta katlederek yaptı. Kurallara uygun ancak oyun ahlakına, yani atıf yapılan fairplay'e ihanet eden bir takım izledik. Tribündeki binlerce insan da bu duruma tepki gösterdi, ıslıklar yükseldi. Sarı kartların bir gruptan çıkma kriteri olarak alınmasının ne kadar büyük hata olduğu görüldü. FIFA
bu kuralı acilen tarihe gömmeli. YIL 2012
Cumhurbaşkanı Erdoğan, başbakanlığı görevi sırasında 2012 yılında Madrid'e gittiğinde, o dönem Real Madrid forması giyen Mesut Özil'le görüşmüştü. Sohbete yazarımız Rıdvan Dilmen de katılmıştı.