Mekanın sahibi

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Grubu'nu 2 beraberlik, 1 galibiyetle aynı puna sahip Portekiz'in üstünde lider bitiren İspanya
ile A Grubu'nu 6 puanla ikinci bitiren Rusya
'nın çeyrek finalist olmak için ortaya koyduğu mücadele izleyenler için 'Artık biri kazansa da bu eziyet bitse'
yorumlarını beraberinde getirdi. 12. dakikada Ignashevich'in kendi kalesine attığı golle İspanya 1-0 öne geçti.
Pique'nin sebep olduğu penaltıda topun başına geçen Dzyuba 41'de skoru 1-1'e getirdi.
Normal süre bu sonuçla bitince maç uzatmaya gitti ancak uzatmada da skor değişmedi. Seri penaltı atışlarında İspanya, Koke ve Aspas'la başarısız olunca 4'te 4 yapan Rusya adını çeyrek finale yazdırdı.
Rusya, Meksika 1970'ten sonra ilk kez Dünya Kupası
'nda çeyrek final sevinci yaşadı.
İspanya, ev sahiplerine karşı oynadığı 5 maçta da galibiyet sevinci yaşayamadı.
EURO 2008 yarı finalinde İspanya'ya 3-0 mağlup olan Rusya, 10 yıl sonra rövanşı aldı. EFSANE'DEN VEDA
Luzhniki Stadı'ndaki 78 bin 11 seyirci Iniesta'nın son kez İspanya Milli Takımı'nda forma giymesine de şahitlik etti. 2008 ve 2012'de Avrupa Şampiyonluğu yaşayan 2010'da Dünya Kupası finalinde şampiyonluk golünü atan 34 yaşındaki efsane milli takımı bıraktığını açıkladı. REKOR PASLA HÜSRAN
İspanya dün 120 dakikada yaptığı 1113 pasla rekor kırdı. 1005 isabetli pas ile 1 kontratak bulan Boğalar elenmekten kurtulamadı. Buna karşın Rusya 288 pas yapıp, 190 isabet sağladı. 16 YIL SONRA AYNI KÂBUS
Türkiye'nin yarı final oynadığı 2002 Dünya Kupası'nda iki ev sahibinden biri olan G.Kore'ye penaltılarla elenen İspanya, 16 yıl sonra yine kupanın ev sahibine penaltı atışlarıyla boyun eğdi. Ağlayan Ramos'u hocası Hierro teselli etti. ?TARİHİ DEĞİŞİKLİK
Dünya Kupası tarihinde ilk kez uzatma devresinde ekstra oyuncu değişikliği hakkı kullanıldı. Rusya'da Aleksandr Erokhin, 97'de Kuzyaev'in yerine oyuna girdi. 1970 Meksika'da ilk oyuncu değişikliğini yapan ülke olan o zamanki adıyla SSCB bugünkü adıyla Rusya dün de ilk kez 4. oyuncuyu değiştiren taraftı. İspanya ise 4. değişikliği 104'te Asensio'nun yerine Rodrigo'yu alarak yaptı.